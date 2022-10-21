Суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения иска РАО к кинотеатру сети «Премьер зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах решил обратиться за разъяснением о законности этих взысканий в Конституционный суд. РАО взыскивает с кинотеатров отчисления за музыку в фильмах в пользу ее авторов — как российских, так и иностранных (3% от сборов), и традиционно практика в судах складывается в пользу общества. Вопрос выплат в пользу зарубежных авторов обострился в последние месяцы. Крупнейшая в России киносеть, объединенная «Формула кино» и «Синема парк», заявила, что выплачивать вознаграждение авторам из «недружественных» стран нужно только после возвращения представляющих их организаций в РФ. Кинотеатры и рестораторы просят РАО приостановить отчисления за иностранную музыку с марта, но там заверяют, что проблем с расчетами нет.

В рамках рассмотрения дела сети «Премьер зал» суд по интеллектуальным правам сначала запросил ученых (трех институтов, включая МГУ), но не получил единого мнения, поэтому и обратился в КС «с запросом о проверке конституционности нормы пункта 3 статьи 1263 ГК РФ о праве автора музыки, включенной в кинофильм, на получение вознаграждения при публичном исполнении фильма». Сейчас на кону отчисления, которые кинотеатры платили в предыдущие годы. Если РАО выиграет, то можно ожидать волну исков к кинотеатрам по музыке, которые прежде были на паузе. Если же КС даст разъяснение о незаконности взысканий в пользу студий, это может изменить всю практику по искам РАО к кинотеатрам.