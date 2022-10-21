Яндекс.Маркет анонсировал программу лояльности для "хорошо работающих" продавцов. Компания открыла "клуб для лучших продавцов". Его участники получат "полезности для развития бизнеса и особый значок на Сводке".

Клуб Маркета объединяет самых активных и профессиональных продавцов площадки. Чтобы стать участником Клуба, нужно отлично работать, предлагать конкурентные цены и продавать значительное количество своих товаров с кешбэком баллами Плюса. Маркет поддерживает участников Клуба приятными бонусами.

Чтобы быть участником Клуба, магазин должен поддерживать на определённом уровне средние показатели за месяц:

30 заказов или выручка от 100 000 рублей;

индекс качества 95-100;

конкурентность цен до 1,01;

вклад в программу лояльности - 0,7%;

Как рассчитываются показатели, можно узнать в соответствующем разделе справки. В частности, для поддержания конкурентных цен рекомендуется регулярно сравнивать свои цены с ценами у конкурентов и делать их меньше. Пользователи Яндекса любят сортировать и выбирать товары по цене. Продавцы могут смотреть их в специальном отчёте "Цены конкурентов".

Индекс качества "характеризует, насколько хорошо работает продавец: вовремя ли отгружает или доставляет заказы, не отменяет ли их без уважительной причины". При этом рейтинг магазина - это другое, а именно - усреднённая оценка от покупателей. Индекс влияет на то, сколько заказов может обрабатывать магазин (если работает по моделям FBS, DBS или "Экспресс", но не FBY). При индексе ниже 40 магазин отключается от Маркета. Чтобы вернуть его обратно, магазин должен предоставить Маркету на утверждение "план устранения недостатков"