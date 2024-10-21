Страница старинного медиаплеера Winamp, чей код был опубликован на GitHub в сентябре, теперь недоступна пользователям проекта: её удалили сами же правообладатели проекта, Llama Group.

Стоит отметить, что, хотя код Winamp и был какое-то время публичным, Winamp не становился проектом с открытым кодом — лицензия, под которой были опубликованы исходники Winamp, не являлась открытой, как ошибочно писали некоторые источники, что не только вызвало критику со стороны опенсорсного сообщества, но и даже нарушало правила использования GitHub.

По сути, код Winamp был доступен только лишь для «посмотреть» и никак не помогал опенсорсному сообществу в развитии продуктов.

Анекдотическим обстоятельством стало то, что вместе с кодом плеера Llama выложила коды Shoutcast DNAS (который является проприетарным продуктом) и кодеки Microsoft и Intel, которые были удалены практически сразу, поскольку такое их использование, скорее всего, нарушало права, выданные разработчикам Winamp.

Вероятнее всего, вся история с кодом задумывалась как некий PR-ход, привлекающий внимание к перевыпущенному варианту Winamp для мобильных устройств — с этой точки зрения действия компании оказались неудачными: особой популярности новый Winamp не снискал, а опенсорсное сообщество испытало явное раздражение от попыток присоединения к бренду «open source» без фактического участия в деятельности OS-сообщества.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>