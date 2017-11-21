Роскомнадзор занялся «ранжированием» в американском Google News


Роскомнадзор направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении Russia Today и Sputnik, сообщил журналистам глава службы Александр Жаров. Глава совета директоров материнского холдинга Google Alphabet Эрик Шмидит сказал изданию Motherboard, что Google намерен понизить рейтинг новостей Russia Today и Sputnik чтобы снизить влияние «российской пропаганды».

ркнвсша

Направим официальное заявление руководителя, у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать. Будем надеяться, что наше мнение будет услышано, и нам не придется прибегать к более серьезным мерам, — пояснил Александр Жаров.

В конгрессе США идут слушания по поводу использования крупнейших американских медиакомпаний в качестве инструмента для влияния на итоги выборов в США в 2016 году. Якобы, некие российские структуры использовали ресурсы Facebook, Twitter и Google для распространения политической пропаганды. 26 октября Twitter объявил о блокировке рекламы телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник». 2 ноября Google удалил из новостной выдачи пророссийски настроенное «Федеральное агентство новостей», но затем вернул сообщения информагентство в Google New.

Google News в России не имеет статуса новостного агрегатора (к ним применяются почти такие же требования, как к зарегистрированным СМИ). По российским законам новостным агрегатором может считаться ресурс с аудиторией больше миллиона человек. Google News по числу читателей на ПК до этого показателя не дотянул. Роскомнадзор в феврале 2017 года запросил у компании данные о ее мобильной аудитории, но о результатах взаимодействия ведомства с компанией пока ничего не известно. Для компаний, уже получивших статус агрегатора, законом не предусмотрено каких-то особых требований по ранжированию новостей.

Выбор редакции

Добавить 2 комментария

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Благая для культа РЛО (русских людей обижают) весть о том, как Эрик Шмидт запрессовал Sputnik и Russia Today в Гуглоновостях. Ву-ву-ву, как страшно.

    Потерялся один простой вопрос: а в ответ на что выдал свою тираду Шмидт?

    Если послушать запись с форума где он выступал, то окажется, что спросили его о том, почему так много уведомлений о новостях прилетает из Google News в Google Alerts.

    В ответ на что Шмидт и сказал, что надо думать что делать, поскольку это не дело.

    Не дело, я подозреваю, заключается в том, что по любому сколько-нибудь популярному запросу в Google Alerts, «Sputnik» и RT генерируют 100500 новостей в день. Понятно какого качества и какой осмысленности.

    И страдать они будут за методы работы, а не за правду и факты которые они распространяют.

    Предполагать, что такой аппаратчик как Шмидт с бухты-барахты публично будет озвучивать то, что в Google будут ранжировать контент в соответствии с политическими предпочтениями, это его не уважать и проявлять шапкозакидательские настроения.

    Не надо так.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >И страдать они будут за методы работы, а не за правду и факты которые они распространяют.

    Если гугл специально для RT или спутника, подкрутит свои автоматические алгоритмы, но они будут для всех одинаковыми то считаю ок, а вот если они, обновленные алгоритмы в смысле, будут только RT работать, адресно так сказать, а для всех остальных будут работать старые, не подкрученные, то будет интересно посмотреть, наша власть опять это сглотнет или таки даст гуглу по зубам….

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое