Роскомнадзор направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении Russia Today и Sputnik, сообщил журналистам глава службы Александр Жаров. Глава совета директоров материнского холдинга Google Alphabet Эрик Шмидит сказал изданию Motherboard, что Google намерен понизить рейтинг новостей Russia Today и Sputnik чтобы снизить влияние «российской пропаганды».

Направим официальное заявление руководителя, у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать. Будем надеяться, что наше мнение будет услышано, и нам не придется прибегать к более серьезным мерам, — пояснил Александр Жаров.

В конгрессе США идут слушания по поводу использования крупнейших американских медиакомпаний в качестве инструмента для влияния на итоги выборов в США в 2016 году. Якобы, некие российские структуры использовали ресурсы Facebook, Twitter и Google для распространения политической пропаганды. 26 октября Twitter объявил о блокировке рекламы телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник». 2 ноября Google удалил из новостной выдачи пророссийски настроенное «Федеральное агентство новостей», но затем вернул сообщения информагентство в Google New.

Google News в России не имеет статуса новостного агрегатора (к ним применяются почти такие же требования, как к зарегистрированным СМИ). По российским законам новостным агрегатором может считаться ресурс с аудиторией больше миллиона человек. Google News по числу читателей на ПК до этого показателя не дотянул. Роскомнадзор в феврале 2017 года запросил у компании данные о ее мобильной аудитории, но о результатах взаимодействия ведомства с компанией пока ничего не известно. Для компаний, уже получивших статус агрегатора, законом не предусмотрено каких-то особых требований по ранжированию новостей.