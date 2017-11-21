Роскомнадзор направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении Russia Today и Sputnik, сообщил журналистам глава службы Александр Жаров. Глава совета директоров материнского холдинга Google Alphabet Эрик Шмидит сказал изданию Motherboard, что Google намерен понизить рейтинг новостей Russia Today и Sputnik чтобы снизить влияние «российской пропаганды».
Направим официальное заявление руководителя, у нас с ними есть каналы взаимодействия, как и со всеми другими международными компаниями. Получим ответ и поймем, что дальше делать. Будем надеяться, что наше мнение будет услышано, и нам не придется прибегать к более серьезным мерам, — пояснил Александр Жаров.
В конгрессе США идут слушания по поводу использования крупнейших американских медиакомпаний в качестве инструмента для влияния на итоги выборов в США в 2016 году. Якобы, некие российские структуры использовали ресурсы Facebook, Twitter и Google для распространения политической пропаганды. 26 октября Twitter объявил о блокировке рекламы телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник». 2 ноября Google удалил из новостной выдачи пророссийски настроенное «Федеральное агентство новостей», но затем вернул сообщения информагентство в Google New.
Google News в России не имеет статуса новостного агрегатора (к ним применяются почти такие же требования, как к зарегистрированным СМИ). По российским законам новостным агрегатором может считаться ресурс с аудиторией больше миллиона человек. Google News по числу читателей на ПК до этого показателя не дотянул. Роскомнадзор в феврале 2017 года запросил у компании данные о ее мобильной аудитории, но о результатах взаимодействия ведомства с компанией пока ничего не известно. Для компаний, уже получивших статус агрегатора, законом не предусмотрено каких-то особых требований по ранжированию новостей.
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Благая для культа РЛО (русских людей обижают) весть о том, как Эрик Шмидт запрессовал Sputnik и Russia Today в Гуглоновостях. Ву-ву-ву, как страшно.
Потерялся один простой вопрос: а в ответ на что выдал свою тираду Шмидт?
Если послушать запись с форума где он выступал, то окажется, что спросили его о том, почему так много уведомлений о новостях прилетает из Google News в Google Alerts.
В ответ на что Шмидт и сказал, что надо думать что делать, поскольку это не дело.
Не дело, я подозреваю, заключается в том, что по любому сколько-нибудь популярному запросу в Google Alerts, «Sputnik» и RT генерируют 100500 новостей в день. Понятно какого качества и какой осмысленности.
И страдать они будут за методы работы, а не за правду и факты которые они распространяют.
Предполагать, что такой аппаратчик как Шмидт с бухты-барахты публично будет озвучивать то, что в Google будут ранжировать контент в соответствии с политическими предпочтениями, это его не уважать и проявлять шапкозакидательские настроения.
Не надо так.
>И страдать они будут за методы работы, а не за правду и факты которые они распространяют.
Если гугл специально для RT или спутника, подкрутит свои автоматические алгоритмы, но они будут для всех одинаковыми то считаю ок, а вот если они, обновленные алгоритмы в смысле, будут только RT работать, адресно так сказать, а для всех остальных будут работать старые, не подкрученные, то будет интересно посмотреть, наша власть опять это сглотнет или таки даст гуглу по зубам….