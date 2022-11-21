По информации «Коммерсанта» до конца года в Госдуму может быть внесен законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. Законопроект разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, который последнее время становится «лицом» непопулярных в отрасли инициатив. Согласно текущей версии документа обеспечивать возможность «полного или частичного» отказа пользователей от применения рекомендательных технологий должны все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют такие технологии. Законопроект действительно находится в высокой стадии готовности и его концепция предполагает ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны цифровых платформ, подтвердил Антон Горелкин.

Также из проекта следует, что Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, связанные «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий». Их необходимо предоставлять в течение десяти дней после получения запроса. Принятие законопроекта в части интернет-торговли «отбросит рынок в прошлое», считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад», — сказал он. Потери отрасли от введения регулирования он оценил в более чем 100 млрд руб. ежегодно.