Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за неверной информации о цене подписки на «Яндекс.Плюс». «В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», – следует из сообщения. У «Яндекса» есть единая платная подписка «Яндекс.Плюс» на прослушивание музыки и подкастов на «Яндекс.Музыке», фильмы на «Кинопоиске» и кешбэк баллами в «Яндекс.Go», «Яндекс.Драйве», «Яндекс.Афише», «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Заправках» и др. 21 ноября 2021 года подписка на сервисы «Яндекса» на «Яндекс.Маркете» стоила 299 руб. в месяц или 1490 руб. за 12 месяцев, на Ozon – 1495 руб. за 12 месяцев и на Wildberries – 1165 руб. за 12 месяцев.

Скорее всего, потребителю отказали в приобретении подписки по рекламной цене и предложили купить по полной, допустил экономист, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. У «Яндекса» при этом могли быть лазейки, например, у акции мог быть срок и к моменту попытки покупки он мог закончиться, обратил внимание эксперт. Формулировка «отказано в покупке» может означать, что в момент, когда лицо кликнуло на контекстную рекламу (ссылку), на экране отобразилась информация о том, что условия акции подошли к концу и компания не может предоставить услугу по указанной цене, соглашается советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина. Подобного рода нарушение уже возникало с «Яндекс.Лавкой» в 2023 г., тогда в рекламном сообщении пользователю предоставлялась скидка 41% на первый заказ по промокоду, но при его оформлении система выдала уведомление, что промокод якобы был использован ранее, привела пример Павлухина. Такие же ситуации возникали при попытке оплаты со скидкой товара (услуги), рекламируемого «Сбермегамаркетом» и Ozon, добавила она.