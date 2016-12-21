OneTwoTrip запускает новый онлайн-сервис OneTwoTrip for Business. Сервис работает как для корпоративных клиентов, так и для трэвел-агентов. Пока клиентам доступно только приобретение авиабилетов, скоро будут подключены остальные продукты: покупка ж/д билетов по России и СНГ, бронирование номеров в отелях, оформление туристической страховки и аренда автомобиля. О запуске «Роем!» рассказали представители компании.

Индивидуальные трэвел-агенты на основе сервиса могут открыть агентство путешествий. Агент получает доход в виде комиссии от сервиса и при желании может добавить свой процент. Подключение к сервису бесплатно, агенту сразу будут доступны все возможности.

«В сервисе есть всё, что нужно бизнесу: безналичная оплата, прозрачная бухгалтерия, автоматическое формирование отчётов и групповые перевозки. Сотрудники получают удобный и современный инструмент для планирования командировок», — рассказывает Виолетта Цимбалюк, руководитель корпоративного направления OneTwoTrip.

Меньше месяца назад сооснователь «Моего дела» Максим Яремко запустил похожий сервис для организации командировок. Представитель OneTwoTrip объяснил, чем отличается их сервисы — объёмом и, следовательно, ценами: «Чтобы получать и поддерживать нормальные цены на трэвел-продукты (авиабилеты, отели и др.) надо иметь глобальные контракты, большие обороты. К тому же тебе нужно быть участником ИАТА, а это вступительный взнос, банковские гарантии. Мы это всё уже имеем за счет b2c-продукта, у них этого нет. Сюда же относится то, что мы можем предоставлять b2b-клиентам доступ к специальным дешевым тарифам отелей и авиакомпаний, которые запрещено продавать публично».