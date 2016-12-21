GfK Rus опубликовала результаты исследования российского рынка e-commerce. По данным компании, объем кросс-бордера приближается к оборотам внутренней интернет-торговли. Доля онлайн-покупателей, которые оформляют заказы в китайских интернет-магазинах, растёт высокими темпами. Осенью 2016 года она впервые сравнялась с долей покупателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города.

В зарубежных магазинах в первую очередь покупали одежду и обувь, детские товары, косметику, товары для дома и сада. В российских магазинах покупали одежду, косметику, мелкую бытовую технику и товары для здоровья. Телефоны и планшеты в зарубежных магазинах в 2016 году заказывали не больше чем раньше, а вот в российских магазинах — меньше.

В 2016 году оплата покупок банковской картой впервые стала популярнее оплаты наличными. 71% опрошенных заявили, что за последний год они хотя бы раз расплачивались за покупки в интернете банковской картой. Наличными платили 68% покупателей — этот показатель снижается четвёртый год подряд.

Общее количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар в интернете, в то время как весной 2015 года покупателем был лишь каждый пятый.

Популярность способов доставки в разных городах во многом зависит от того, в каких магазинах жители чаще всего совершают покупки. В небольших населённых пунктах, куда товары доставляют из других городов и стран, самый популярный способ доставки — почтой. Так получали заказы 67% пользователей. В Москве чаще предпочитают местные магазины. Там самая большая доля покупателей, использовавших курьерскую доставку, — 71%.