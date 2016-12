Технический директор Адам Мессинджер и вице-президент по продукту Джош Макфарленд объявили о своем решении покинуть Twitter. Макфарленд уйдёт в начале следующего года, а Мессинджер — сейчас.

Мессинджер написал в своем микроблоге: «После пяти лет работы я решил уйти из Twitter и сделать передышку». О своих планах присоединиться к какой-либо компании бывший технический директор не сообщил.

After 5 years I’ve decided to leave Twitter and take some time off. Grateful to @jack for the opportunity and to my team for shipping.

— Adam Messinger (@adam_messinger) December 20, 2016