Компания «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис») и хостинг-провайдер Servers.ru начали продвижение «МоегоОфиса» по модели «ПО как сервис» (SaaS), говорится в совместном сообщении двух компаний. Это первый опыт продаж продукции НОТ по модели SaaS, в компании говорят, что планируют выделить ее в отдельное бизнес-направление. Пользователям будут доступны две модели подписки «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Профессиональный» за 699 и 1099 рублей в месяц соответственно. Схему разделения прибыли партнеры не раскрывают.

Направление SaaS является для нас стратегическим, при этом мы сфокусированы на разработке платформы, а сами сервисы предлагаем оказывать нашим партнерам, первым из которых к запуску пришел Servers.ru. Мы рассчитываем, что услуга «МойОфис на Servers.ru» будет популярна у российских пользователей, которым важно хранить и обрабатывать данные на территории Российской Федерации, сказал генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров.

Операционный директор Servers.com Николай Двас сказал «Роем!», что сервис будет доступен только российском клиентам компании, которых у нее «единицы процентов», однако рассматривается вариант в 2017 году начать продажи зарубежным партнерам.