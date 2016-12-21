В Skype найдено множество серьезных уязвимостей. Например, любой может заблокировать ваш аккаунт навсегда, техподдержка Skype уязвима для атак социальной инженерии, а взломщик может скрыть активную сессию из списка авторизованных клиентов, используя старые версии SDK. Сотрудники Microsoft знают о проблемах своего сервиса, однако, видимо, не планируют их решать.

Любой может заблокировать ваш аккаунт навсегда так , что вы больше не сможете им пользоваться. Для этого достаточно знать только имя аккаунта. В большинстве случаев Skype откажет вам в восстановлении доступа. Microsoft знает об этой проблеме несколько лет.

что вы больше не сможете им пользоваться. Для этого достаточно знать только имя аккаунта. В большинстве случаев Skype откажет вам в восстановлении доступа. Microsoft знает об этой проблеме несколько лет. Механизм генерации восьмизначных одноразовых кодов аутентификации ( Microsoft Security Code), которые используются для восстановления пароля к аккаунту Microsoft , уязвим. Атакующий может угадать код.

Microsoft Security Code), которые используются для восстановления пароля к аккаунту Microsoft уязвим. Атакующий может угадать код. Техподдержка Skype уязвима для атак социальной инженерии. Microsoft считает это нормальным.

Техподдержка Skype не знает , что на самом деле происходит с вашим аккаунтом , и почему он заблокирован. В любом случае вы получите стандартный ответ , что ваш аккаунт заблокирован за нарушение правил , даже если аккаунт был удален по вашему запросу.

что на самом деле происходит с вашим аккаунтом и почему он заблокирован. В любом случае вы получите стандартный ответ что ваш аккаунт заблокирован за нарушение правил даже если аккаунт был удален по вашему запросу. Skype по-прежнему раскрывает ваш IP-адрес , в том числе и локальный ( тот , что на сетевом интерфейсе). В некоторых случаях возможно раскрытие контактов , подключенных с того же внешнего IP-адреса , что и вы. Например , членов семьи , подключенных к домашнему роутеру.

в том числе и локальный тот что на сетевом интерфейсе). В некоторых случаях возможно раскрытие контактов подключенных с того же внешнего IP-адреса что и вы. Например членов семьи подключенных к домашнему роутеру. Атакующий может скрыть активную сессию из списка авторизованных клиентов ( команда /showplaces) используя старые версии SDK. Таким образом , зная пароль , можно незаметно просматривать переписку жертвы.