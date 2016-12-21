В Skype найдено множество серьезных уязвимостей. Например, любой может заблокировать ваш аккаунт навсегда, техподдержка Skype уязвима для атак социальной инженерии, а взломщик может скрыть активную сессию из списка авторизованных клиентов, используя старые версии SDK. Сотрудники Microsoft знают о проблемах своего сервиса, однако, видимо, не планируют их решать.
- Любой может заблокировать ваш аккаунт навсегда так, что вы больше не сможете им пользоваться. Для этого достаточно знать только имя аккаунта. В большинстве случаев Skype откажет вам в восстановлении доступа. Microsoft знает об этой проблеме несколько лет.
- Механизм генерации восьмизначных одноразовых кодов аутентификации (Microsoft Security Code), которые используются для восстановления пароля к аккаунту Microsoft, уязвим. Атакующий может угадать код.
- Техподдержка Skype уязвима для атак социальной инженерии. Microsoft считает это нормальным.
- Техподдержка Skype не знает, что на самом деле происходит с вашим аккаунтом, и почему он заблокирован. В любом случае вы получите стандартный ответ, что ваш аккаунт заблокирован за нарушение правил, даже если аккаунт был удален по вашему запросу.
- Skype по-прежнему раскрывает ваш IP-адрес, в том числе и локальный (тот, что на сетевом интерфейсе). В некоторых случаях возможно раскрытие контактов, подключенных с того же внешнего IP-адреса, что и вы. Например, членов семьи, подключенных к домашнему роутеру.
- Атакующий может скрыть активную сессию из списка авторизованных клиентов (команда /showplaces) используя старые версии SDK. Таким образом, зная пароль, можно незаметно просматривать переписку жертвы.
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