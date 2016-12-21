По словам директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадима Калухова, чрезмерное регулирование рынка криптовалют лишит Россию возможности контролировать операции с ними, ведь сделки будут происходить за пределами страны. «Выталкивая процесс обмена за пределы страны, мы понижаем уровень безопасности и стабильности. Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — также отмечает Калухов.