Эксперты компании «Лаборатория Касперского» предположили, что в 2017 году в сфере кибербезопасности на первый план выйдут задачи сохранения конфиденциальности данных и тайны частной жизни, а также борьба с использованием интернет-преступниками кибервалют. «Кибератаки приобретают все более политизированный характер, а факты обнародования крупных кампаний кибершпионажа, особенно на гос. уровне, влекут за собой серьезные геополитические последствия», — отметили в компании. Также аналитики сообщили, что хакеры будут делать ставку на «короткие заражения».
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если рассматривать слово «"политизированный» как двухкорневое словообразование от начальных «поли» (много) и «тизер"(дразнилка), то ясное дело, все больше.
Тут рецептом старинный анекдот выступает:
— чтото меня в последнее время очень Гондурас беспокоит!
— а ты чеши его поменьше…
Во-во. Опять высосанный из пальца кгам. Что за эксперты? Там несколько тысяч человек вроде работает, и каждый считает себя экспертом. И вообще, на основании чего они предполагают, может просто с грибов объелись несвежих, а может из озарило, опять непонятно. И на каком плане в сфере кибербезопасности были задачи сохранения конфиденциальности данных в 2016 году, если на первый план они выйдут только в 2017? В общем, похоже, Игорь Станиславович разработал нового бота-корреспондента для своей редакции. Надо дать ему имя и внести в реестр. Пока у него плоховато получается, но нейронная сеть обучится, матрица отнормируется и все будет хорошо. Можно зарегистрировать его в реестре под кодовым именем УЖК