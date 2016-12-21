Эксперты компании «Лаборатория Касперского» предположили, что в 2017 году в сфере кибербезопасности на первый план выйдут задачи сохранения конфиденциальности данных и тайны частной жизни, а также борьба с использованием интернет-преступниками кибервалют. «Кибератаки приобретают все более политизированный характер, а факты обнародования крупных кампаний кибершпионажа, особенно на гос. уровне, влекут за собой серьезные геополитические последствия», — отметили в компании. Также аналитики сообщили, что хакеры будут делать ставку на «короткие заражения».