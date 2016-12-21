Уникальное предложение для журналистов из стран бывшего СССР, за исключением России и Прибалтики (подчеркиваю: за исключением России и Прибалтики). В ближайшем будущем мы хотим радикально расширить количество внештатных корреспондентов в столицах бСССР — и, кажется, придумали хороший способ это сделать.

Итак, мы набираем стажеров в редакцию. Стажировка длится две недели, мы оплачиваем билеты и жилье в Риге. Период стажировки определяется в индивидуальном порядке.

Требования:

— вы работаете в одной из стран бывшего СССР

— у вас есть опыт работы в интернет-журналистике (если вы работаете на телевидении или радио, писать не надо)

— вы всю жизнь пишете по-русски

— вы готовы поехать в Ригу в течение 2017 года на две недели, чтобы делать все, что поручат

— соответственно, у вас есть виза или вы готовы ее оформить самостоятельно (тут мы вам ничем не поможем)

— ваше издание заинтересовано в том, чтобы вы к нам съездили (да, вы где-то работаете, и нам это нравится)

Если вы отвечаете этим требованиям, отправляйте письмо на адрес stazhirovka@meduza.io. Коротко расскажите о себе, объясните, зачем вам стажировка в «Медузе», оставьте ссылку на самый лучший свой текст.

Posted by Ivan Kolpakov on Wednesday, 21 December 2016