Мобильное подразделение китайской Alibaba Group — Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb) — отложило на 2017 год создание мобильного новостного агрегатора в России, в том числе из-за нового закона, регулирующего данную сферу, сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса UCWeb в России Алекса Ци. О планах создать собственный новостной агрегатор ранее говорил агентству региональный директор Alibaba Mobile Business Group в России и СНГ Винсент Ву. Запустить проект планировалось еще до конца 2015 года.

В принадлежащем Alibaba мобильном браузере UC Browser уже есть новостная лента, но сейчас за наполнение ее контентом отвечают российские партнеры. По данным самой компании, суточная аудитория браузера в России превышает 2,3 млн. Правила функционирования новостных агрегаторов в России пока не до конца ясны. В 2017 году вступает в силу закон, регламентирующий правила работы подобных ресурсов. В частности в нем содержится требование к агрегаторам, имеющим иностранных акционеров, зарегистрировать российское юрлицо. Это касается только ресурсов, с аудиторией более миллиона человек.

Как ранее пояснял «Роем!» представитель Роскомнадзора, ведомство пока не подсчитывало аудиторию существующих новостных агрегаторов. В частности пока не определено, коснется ли новое требование новостных агрегаторов, принадлежащих Google и Bing, чья аудитория по разным методикам подсчета чуть больше, или чуть меньше 1 млн посетителей в сутки.