Состоялась первая на российском рынке сделка по продаже онлайн-кинотеатра. Фонд Telconet Capital Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна продает ряд активов, в том числе 100% второго по величине онлайн-кинотеатра в России — Okko — гендиректору компании Marsfield Capital Екатерине Лапшиной. Лапшина подтвердила факт сделки.

Marsfield является эксклюзивным инвестиционным консультантом Telconet. Сделка была подписана в декабре, сейчас она ожидает одобрения ФАС. Лапшина не назвала сумму, в которую ей обошелся Okko. Кинотеатр был частично куплен на личные средства, частично — на деньги привлеченных инвесторов.

Если верить исследованию РАЭК, одним из спонсоров которого был сам Okko, кинотеатр занимает около 16% российского рынка. У лидера — компании ivi — 33% рынка. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В июле 2016 «Известия» выяснили, что «Билайн» и китайская LeEco ведут переговоры о совместной покупке Okko. В прошлом году обсуждался чиновниками и депутатами, а затем был принят так называемый «закон о интернет-кинотеатрах» — после принятия возможности китайцев существенно ограничились. Гендиректор TVzavr считала тогда, что законопроект, превращённый в закон, позволит купить за бесценок 3 из 6 топ-кинотеатров рунета, а гендиректор конкурирующего онлайн-кинотеатра Megogo не соглашался с ней и предполагал, что только два.

К октябрю 2016 LeEco заморозил российский инвестиционный кинопроект, а президент Путин объяснил главе LeEco в России Виктору Сюю, что Россия должна поддержать собственного производителя. Теоретически, как знали в «Ведомостях», LeEco приценивались и к другим кинотеатрам — Megogo и Ivi, но предлагали за них слишком мало, по мнению русских владельцев. Эти сделки тоже не состоялись.

В момент основания Okko назывался «Yota Play», кинотеатр был создан теми же людьми, что и оператор «Скартел» (сейчас предоставляют услуги связи, как MVNO с названием Yota). В 2011 г. «Скартел» был продан структурам Алишера Усманова, потом «Мегафону», а Play остался у Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.