Ритейлер подвел итоги первого полугодия работы своих пилотных екоммерс-проектов. У компании шесть сервисов онлайн-доставки: экспресс-доставка в течение часа товаров из «магазинов у дома» в партнёрствах с Delivery Club и Яндекс.Едой, собственное приложение «Магнит Доставка» в Москве, доставка из аптек, из «Магнита Семейного» в Краснодаре и из магазинов косметики в Краснодаре и Екатеринбурге.

В компании обнаружили, что с помощью доставки удалось привлечь аудиторию, которая в её магазины обычно не ходит («большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины»). Количество заказов растёт на 25% в неделю и сейчас составляет примерно 7000 доставок в день.

Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента «Магнита» составляет 2,2 млрд рублей, исходя из оборота за последнюю неделю (7−13 декабря). Средний чек собственной доставки «Магнита» сегодня составляет около 1 500 рублей, что более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель в магазинах (283 рубля по итогам третьего квартала 2020 года). Это связано, в основном, с большим числом товаров в корзине. Кроме того, тариф доставки зависит от размера чека. Сервисы e-commerce «Магнита» сегодня охватывают свыше 900 магазинов сети в 44 регионах и 69 городах. При этом около 50% текущей выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В течение 2021 года Компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1 500 магазинов у дома, крупного формата и «Магнит Косметик» в более чем 50 регионах России.

15 декабря запустилось платёжное приложение Magnit Pay, объявленное первым шагом на пути к суперприложению, «которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера». Сейчас с помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн, выпустить виртуальную банковскую карту и получать кэшбек 0,5%.