Ритейлер подвел итоги первого полугодия работы своих пилотных екоммерс-проектов. У компании шесть сервисов онлайн-доставки: экспресс-доставка в течение часа товаров из «магазинов у дома» в партнёрствах с Delivery Club и Яндекс.Едой, собственное приложение «Магнит Доставка» в Москве, доставка из аптек, из «Магнита Семейного» в Краснодаре и из магазинов косметики в Краснодаре и Екатеринбурге.
В компании обнаружили, что с помощью доставки удалось привлечь аудиторию, которая в её магазины обычно не ходит («большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины»). Количество заказов растёт на 25% в неделю и сейчас составляет примерно 7000 доставок в день.
Экстраполированная годовая выручка (run rate) онлайн-сегмента «Магнита» составляет 2,2 млрд рублей, исходя из оборота за последнюю неделю (7−13 декабря). Средний чек собственной доставки «Магнита» сегодня составляет около 1 500 рублей, что более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель в магазинах (283 рубля по итогам третьего квартала 2020 года). Это связано, в основном, с большим числом товаров в корзине. Кроме того, тариф доставки зависит от размера чека.
Сервисы e-commerce «Магнита» сегодня охватывают свыше 900 магазинов сети в 44 регионах и 69 городах. При этом около 50% текущей выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В течение 2021 года Компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1 500 магазинов у дома, крупного формата и «Магнит Косметик» в более чем 50 регионах России.
15 декабря запустилось платёжное приложение Magnit Pay, объявленное первым шагом на пути к суперприложению, «которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера». Сейчас с помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн, выпустить виртуальную банковскую карту и получать кэшбек 0,5%.
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Магнит и Пятерочка сравнялись по сервису в своем сегменте (дальше захватывать просто нечего, кроме СФО и ДВФО) и наконец-то открыли для себя онлайн.
Низкий средний чек в Магните объясняется их форматом — магазин у дома + конкуренция соседних Пятёрочек, Дикси, Бристолей, К&Б + наложением большой статистики. По сути их покупатель в оффлайне размывается на мини-покупки (о, по акции!) + нет смысла каждый день покупать кучу продуктов, которые ещё нужно хранить или готовить, иначе они просто испортятся.
Онлайн покупка предполагает, что человек берет продукты с запасом, иначе смысла от заказа никакого смысла. Наблюдал не раз, когда через Сбермаркет заказывают буквально по 3 помидора, десяток яиц и т.д. по мелочи — люди 15 минут экономят на посещение магазина, но тратят их на общение со сборщиком заказа.
P.S. В онлайне не имеет значения как оформлена точка продаж (куда инвестируют все игроки), а решающий фактор остается за ценой и удобством. Будущее за Светофором?
«P.S. В онлайне не имеет значения как оформлена точка продаж»
Забавно, но как раз недавно посещала какой-то из этих двух сайтов, не помню какой, и там тупо не подгрузился каталог ихнего хрючева полностью. В двух браузер даже, по-моему. Но в СН платить за баги западло, поэтому посещу позже, может быть.
«люди 15 минут экономят на посещение магазина, но тратят их на общение со сборщиком заказа.»
Может они и хотели с ним пообщаться.
15-минут? Да меньше двух часов никогда не бывает. Одеться, дойти, прогуляться до другого, потом вернуться в первый, потому что в том скидос кончился.
Окей, полчаса (для семьи из 3 человек). Все зависит от конкретного микрорайона. Есть места, где два-три магазина в шаговой доступности, причем зачастую друг напротив друга.
Час и более — это поход в гипермаркет и как правило за кольцевой автодорогой, включая дорогу.