На фоне ухода из РФ иностранных платформ рекламодатели увеличили вложения на продвижение в Telegram-каналах, отмечается в исследовании платформы дистрибуции контента SocialJet и аналитического сервиса TGStat о «рынке рекламных посевов в Telegram за 2022 год». В исследовании изучалась динамика количества постов, которые содержат ссылку на внешние сайты или сторонние Telegram-каналы. Суммарное количество упоминаний внешних сайтов в Telegram с ноября 2021 года по октябрь 2022 года выросло на 215%, или на 35 тыс. постов в месяц. Количество упоминаний других Telegram-каналов выросло на 129%, или на 607 тыс. постов в месяц. Речь идет о так называемых нативных рекламных форматах: таргетированная реклама, покупаемая через Telegram Ads, не учитывалась. Анализировались каналы от 1 тыс. подписчиков.

ольше всего рекламных постов, в которых есть ссылка на внешний сайт, отмечено в каналах, связанных с букмекерством, а также в категории «Новости и СМИ», прирост в них за год составил 236% и 495% соответственно. Количество рекламных размещений в букмекерских каналах росло на фоне чемпионата мира по футболу в Катаре, объясняют аналитики, а новостные каналы «стали более востребованными в связи с увеличением вовлеченности аудитории, следящей за мировыми событиями». Суммарный прирост инвестиций на продвижение в Telegram с учетом всех возможных видов рекламы в опрошенных “Коммерсантом” рекламных группах оценивают по-разному. В агентстве UM (входит в АДВ) его оценили на уровне 200%, SA Media — в 2,5 раза, в Digital Church говорят о 100%. С весны на рынке интернет-рекламы образовался дефицит инвентаря: российским рекламодателям стали недоступны в том числе рекламные кабинеты Instagram и Facebook. Произошла миграция аудитории из каналов, которые показывали активное развитие последние два года, аудитория пошла за привычными блогерами в Telegram. Больше всего в рекламу в Telegram вкладывают онлайн-кинотеатры, телеком и FMCG, активны банки, маркетплейсы, ритейлеры и e-commerce.