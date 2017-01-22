Пользователь «Фейсбука» Арсен Исрапилов рассказал о подписках, которые подключаются при использовании мобильного интернета МТС. Схема работает так: при поиске через мобильную сеть браузер первым делом открывает не нужную ссылку, а страничку, где предлагается подписка. Мелким шрифтом внизу указана её стоимость. При клике с мобильного счёта автоматически снимают определённую сумму, и клиенту начинают предоставлять непрошенную дополнительную услугу.
Как зарабатывает #МТС. Заинтригованы? Читайте дальше.
Первое что вспомнил перед написанием этого поста — это #ДобротаChallenge. George Lobushkin, доброты не будет, просто еще один оператор связи. Подробности:
1. Вы на своем мобильном вводите в браузере что-то в поиск. Вам выдаются результаты в Google. Уверен, что такой перехват клика работает и с другими поисковиками, но у меня в настройках по умолчанию Google. См скриншот.
2. Как обычно, кликаю первую ссылку и вуаля смотрите куда меня редиректит мой славный браузер. Внимательно прочтите мелкий шрифт ниже.
3. При клике с моего мобильного счета моментально снимают круглую сумму и я становлюсь счастливым обладателем великолепной подписки.
4. Возвращаюсь к результатам поиска и вновь кликаю на туже самую ссылку и о чудо, открывается все корректно, тот самый сайт.
А теперь собственно о самом расследовании:
1. Это 3й случай такого кейса только у меня. Никогда такого не было, но стабильно наблюдается последний месяц.
2. В первый раз я не глядя кликнул и попал, на деньги. Написал обращение в МТС. Запросили детали и просто не ответили.
3. Это происходит только в мобильной сети МТС и больше не при каких обстоятельствах. Т е нет никаких троянов, софта, перехватчиков итп. Сегодня это произошло на iphone, в первый раз когда списали деньги на устройстве xiaomi. Уже имею достаточно попыток и подтвержденных тест кейсов.
4. Это происходит не часто. Впервые было 15 декабря. Получается не чаще раза в две недели.
Вопросы:
1. Никто из представителей МТС не хочет прокомментировать ситуацию и попытаться обвинить меня в глупости или в том, что ничего не понимаю в интернете, поиске, ссылках, DPI, телекоме итп?
2. Вы хоть делаете это по умному? Используете big data? Анализируете поведение и списание со счетов абонентов? Строите предиктивные модели, выбирая абонентов, которые с наименьшей вероятностью обратят внимание, следят за счетом итп? Помощь с этим нужна?
3. С выручкой все настолько плохо, что решили таким образом стимулировать абонентов, которые несколько лет пользуются безлимитными планами?
П.С. Была мысль не писать, но тут же обнаружил у супруги две подписки по 20 руб/сутки точно по такому же сценарию. Чтож желаю удачи коллеги!
Проблема эта регулярная и не зависит от оператора. Например, в ноябре на похожую ситуацию жаловался упомянутый в тексте Лобушкин — тогда подписки подключали его бабушке, которая, очевидно, не пользовалась интернетом и не нуждалась в подписках. Оператором бабушки был «Билайн».
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Редиректит не МТС, а скрипт на самом (скорее всего, взломанном) сайте. Легко проверить, что полписки при посещении этого сайта предлагаются и в сетях других операторов. Проблема довольно массовая, всё это будет продолжаться до тех пор, пока операторы не откажутся от подписки одним кликом.
Услуга подписок у мобильных операторов действительно существует. Не только у МТС. С одной стороны, вполне легальная схема, когда для доступа к платному контенту надо куда-то нажать. С другой стороны, люди нажимают на все подряд и не ожидают, что после этого у них со счета будут списывать деньги. Отсюда большое количество жалоб. Но в целом все это позволяет хорошо зарабатывать и оператору, и «владельцу контента» — ни тот, ни другой не хотят от этих денег отказываться.
Самое важное: когда придумывали платные подписки, еще не догадывались, как их будут эксплуатировать. Надо понять, что в рунете миллионы взломанных сайтов. Владельцы этих сайтов не знают, что они взломаны. Скрипт, который туда внедрен, проверяет, через кого пришел посетитель — если это мобильный оператор, то человек перенаправляется на платную подписку (на другом сайте). То есть сайт федерации дзюдо или чего-то еще используется только как прокладка, которая перебрасывает мобильных пользователей к злоумышленникам. Остальным посетителям показывается обычный сайт. Еще раз: владельцы взломанных сайтов не знают, что их используют. МТС, конечно, косвенно является выгодоприобретателем, поскольку получает «долю с продаж», но злоумышленники все-таки в данном случае сидят в другом месте.
Мобильный трафик собирается на взломанные сайты и другими способами. Если видели «Якубович в тяжелом состоянии», «Пенсии поднимут в 3 раза», то это тоже оно.