Как зарабатывает #МТС. Заинтригованы? Читайте дальше.

Первое что вспомнил перед написанием этого поста — это #ДобротаChallenge. George Lobushkin, доброты не будет, просто еще один оператор связи. Подробности:

1. Вы на своем мобильном вводите в браузере что-то в поиск. Вам выдаются результаты в Google. Уверен, что такой перехват клика работает и с другими поисковиками, но у меня в настройках по умолчанию Google. См скриншот.

2. Как обычно, кликаю первую ссылку и вуаля смотрите куда меня редиректит мой славный браузер. Внимательно прочтите мелкий шрифт ниже.

3. При клике с моего мобильного счета моментально снимают круглую сумму и я становлюсь счастливым обладателем великолепной подписки.

4. Возвращаюсь к результатам поиска и вновь кликаю на туже самую ссылку и о чудо, открывается все корректно, тот самый сайт.

А теперь собственно о самом расследовании:

1. Это 3й случай такого кейса только у меня. Никогда такого не было, но стабильно наблюдается последний месяц.

2. В первый раз я не глядя кликнул и попал, на деньги. Написал обращение в МТС. Запросили детали и просто не ответили.

3. Это происходит только в мобильной сети МТС и больше не при каких обстоятельствах. Т е нет никаких троянов, софта, перехватчиков итп. Сегодня это произошло на iphone, в первый раз когда списали деньги на устройстве xiaomi. Уже имею достаточно попыток и подтвержденных тест кейсов.

4. Это происходит не часто. Впервые было 15 декабря. Получается не чаще раза в две недели.

Вопросы:

1. Никто из представителей МТС не хочет прокомментировать ситуацию и попытаться обвинить меня в глупости или в том, что ничего не понимаю в интернете, поиске, ссылках, DPI, телекоме итп?

2. Вы хоть делаете это по умному? Используете big data? Анализируете поведение и списание со счетов абонентов? Строите предиктивные модели, выбирая абонентов, которые с наименьшей вероятностью обратят внимание, следят за счетом итп? Помощь с этим нужна?

3. С выручкой все настолько плохо, что решили таким образом стимулировать абонентов, которые несколько лет пользуются безлимитными планами?

П.С. Была мысль не писать, но тут же обнаружил у супруги две подписки по 20 руб/сутки точно по такому же сценарию. Чтож желаю удачи коллеги!