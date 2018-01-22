ФАС объяснила RNS:

Мы отправили РОЦИТ ответ о том, что в жалобе не представлены фактические обстоятельства предполагаемого нарушения. Заявителю разъяснены требования закона о защите конкуренции о содержании заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

Летом и осенью 2017 года сотовый оператор вмешивался в веб-серфинг своих мобильных абонентов и показывал им баннеры. Реклама выскакивала поверх чужих сайтов, что раздражало владельцев этих сайтов и пользователей. РОЦИТ пожаловался на «МегаФон» в ноябре. Жалоб было две — в Федеральную антимонопольную службу и в Роспотребнадзор. «Пользователи недовольны рекламой со стороны оператора, которая появляется поверх сайтов и занимает более 50% процентов экрана смартфона. Большее число обращений было зафиксировано от владельцев Интернет-ресурсов, которые не давали оператору разрешение на публикацию рекламы», — говорили в РОЦИТ.