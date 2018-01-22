ФАС объяснила RNS:
Мы отправили РОЦИТ ответ о том, что в жалобе не представлены фактические обстоятельства предполагаемого нарушения. Заявителю разъяснены требования закона о защите конкуренции о содержании заявления о нарушении антимонопольного законодательства.
Летом и осенью 2017 года сотовый оператор вмешивался в веб-серфинг своих мобильных абонентов и показывал им баннеры. Реклама выскакивала поверх чужих сайтов, что раздражало владельцев этих сайтов и пользователей. РОЦИТ пожаловался на «МегаФон» в ноябре. Жалоб было две — в Федеральную антимонопольную службу и в Роспотребнадзор. «Пользователи недовольны рекламой со стороны оператора, которая появляется поверх сайтов и занимает более 50% процентов экрана смартфона. Большее число обращений было зафиксировано от владельцев Интернет-ресурсов, которые не давали оператору разрешение на публикацию рекламы», — говорили в РОЦИТ.
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проблема в том, что при наличии полстраны юристов, не могут даже одного найти, чтобы выграть чтото гдето хотябы раз хотябы ради смеха.
Про процессы за руб ежом (всякие многомиллиардные иски, арбитражи, блаблабла) — лучше и не вспоминать. Про…граны все, вчистую. Причом, что характерно — проиграны не в ходе состязательнова процесса, а заранее, изза «бестолковой и заведомослабой и проигрышной» позиции по иску. Ок.
Это не удивительно, постокльку при таком количестве «юристов» школы отца ксении — по другому и быть не могло. У семи нянек дитя всегда без глазу.
Но тут? У себя? На своей площадке? Иск «общественности» которую «раздражает» к компании-оператору, которая сознательно раздражает, чтобы бабок подрубить? (кстати, прежде Мегафон был более джентльмен в этом плане).
В чом смысл скорости коммуникаций и кто платит за перекачку рекламного трафа на мобилу юзера? Уж такли щепетилен Мегафон, что выделяет отдельно в инвойсах трафик за накладываемую рекламу (для небезлимитных тарифов)? Ойли? По уму, юротдел должен быть в компании еще и отдел «этики» (ибо таковых нет обычно, а директора не всегда из дворян родом). И должен был напомнить, что такие вещи — некорректны, по меньшей степени.
Но, видимо, Брут и тут порылся.
Наверно формулировка «замедление доступа к услугам электросвязи в корыстных целях, неоговоренных договором, блаблабла» были бы понятнее и решались бы однозначнее в пользу истца.
Мне кажется что просто уровень юристов, занимающихся этой проблемой такой
Какие могут быть юристы у компаний, у которых нет 100−200 $ в год на https сертификат
Получается, что на чужих заборах можно теперь рисовать? Это хорошая новость для свободных художников.