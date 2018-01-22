Участник синдиката инвесторов, которые якобы собираются вложиться в Telegram и сотрудник венчурного фонда, представившийся «Ведомостям», как знакомый с участниками ICO Telegram, рассказали изданию, что завершился сбор заявок на выкуп первичного размещения криптовалюты мессенджера. На предварительном этапе владельцы Telegram намерены забрать у инвесторов $850 млн, а заявок собрано на $3,8 млрд, — рассказал сотрудник венчурного фонда и человек, которому не удалось вложиться в Telegram, но он надеется выкупить долю у более удачливых фондов. Одобренные владельцами Telegram платежи для предварительного ICO должны быть проведены до 1 февраля, сказала пара собеседников «Ведомостей».

Ранние инвесторы намерены перепродавать купленную криптовалюту Gram, утверждает участник синдиката инвесторов. Разные собеседники газеты говорят о премии перепродающему в 20−30%, некоторые считают, что вместо $0,3 за 1 токен, цена на него поднимется вплоть до $3,5. Собранные средства Telegram потратит на будущую блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), гипотетического конкурента Visa и Mastercard.

Запуск Telegram Wallet, в котором можно будет хранить как виртуальные, так и обычные деньги, якобы, запланирован на четвёртый квартал этого года. Сейчас в API Telegram можно просто проводить платежи через интернет-эквайринг «Сбербанка», Яндекс.Денег (на 75% собственность того же «Сбера»), а так же CLICK, Payme, Paymentwall, Rave by Flutterwave и Stripe, но фирменных telegram-кошельков у абонентов мессенджера пока нет.