Mail.Ru Group объявила о покупке 100% доли в киберспортивном холдинге ESforce. Стоимость покупки при закрытии сделки составит $100 млн долларов за вычетом задолженности. Также в конце 2018 года будет совершена дополнительная выплата, размер которой может составить около $20 млн долларов. Mail.Ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать её финансовые результаты на сопоставимой основе. При этом в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, а данное решение не затронет статус и операционную работу компании.

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев уточнил, что сооснователь ESforce Антон Черепенников сохранит руководящую позицию в компании, хотя перестал быть акционером. «Мы рады, что талантливая команда, выстроившая этот бизнес, в полном составе останется в компании», — сказал Добродеев.

По оценке компании Superdata, в 2018 объем мирового рынка составит около 1,6 млрд долларов, а размер аудитории достигнет 300 млн пользователей. Последние несколько Mail.Ru Group лет активно наращивает киберспортивную экспертизу внутри компании и активно сотрудничает с другими игроками рынка, чтобы совместными усилиями развивать соревновательный гейминг в России. Так в ноябре 2017 года игровое направление Mail.Ru Group анонсировало появление собственной профессиональной киберспортивной лиги, также компания уже несколько лет проводит трансляции международных киберспортивных турниров. Среди них — первый major-турнир в СНГ по Dota 2 — The Kiev Major, который суммарно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» собрал в 45,6 млн просмотров.