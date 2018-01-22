Правительство РФ обновило правила взаимодействия организаторов распространения информации в интернете (мессенджеров, соцсетей, веб-сайтов внесённых в реестр) с силовиками. Теперь мессенджеры и сайты должны молчать о своих контактах с уполномоченными органами:
«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам».
Дополнительно: запрещается расположение за границей РФ программно-технических средств для подключения властей; удалённый доступ к системе ФСБ должно получить не позднее трех месяцев, после своего обращения к организатору распространения информации.
Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что cоцсети и мессенджеры обязаны установить прослушку ФСБ 31 июля 2014 года (прим.: не путать «законом Яровой»). ФСБ попросила узаконить «технические средства связи, для запроса ключей декодирования у интернет-компаний» для организации доступа к пользовательской переписке в декабре 2017. Практически одновременно Госдума приняла закон о штрафах за неидентифицированных пользователей в мессенджерах — в частности за передачу сообщений от пользователей которые не идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ, как требует закон РФ. Норма начала работать 1 января 2018 года.
Добавить 3 комментария
Свидетельство канарейки уже запретили?
«Дополнительно: запрещается расположение за границей РФ программно-технических средств для подключения властей»
А по-русски? Что это значит?
Это значит, что чёрный комп или коробочка типа «Ревизора» должна стоять на российской площадке, очевидно на той площадке, где мессенджер и соцсеть и будут отрабатывать переписку россиян и переписку россиян с не россиянами.