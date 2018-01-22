«Медуза» опубликовала огромный текст-гипотезу Ильи Жигулёва: «Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело». Текст опубликован на двух языках, русском и английском в BuzzFeed News.

Создатель Vice Media Шейн Смит рассказывал, как его коллеги с раздела BuzzFeed News относятся к этой полосе:

«Говорят, что молодёжи новости безразличны. Это чепуха, ведь они так влияют на их жизни. BuzzFeed может стать новым CNN.» "They say young people don't give a shit about news. That's a bunch of malarkey. Because it affects their lives so much. BuzzFeed can be the next CNN.»

В октябре 2017 года Евгений Касперский упрекнул американские СМИ за бездоказательные обвинения «Лаборатории» в работе на ФСБ. Среди изданий, которые долго, методично, регулярно пересказывали на разные лады один и тот же сюжет про «Лабораторию и ФСБ» были: Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Вloomberg — то есть титаны деловой прессы страны, не всегда интересные молодой аудитории. Сейчас программная история «Касперский и ФСБ» попала на BuzzFeed News — раздел молодёжного сайта, посвящённый серьёзной новостной журналистике.

На момент публикации, внутренний поиск по редакционному BuzzFeed выдаёт 8 материалов по запросу "Kaspersky". Первый из них опубликован 13 сентября 2017 года, последний — сегодня. Все 7 старых материалов — это небольшие новости, например о запрете продуктов «Лаборатории». Программный материал, прямо из России о «Касперском и ФСБ» публикуется впервые.



Упоминания Касперского на buzzfeednews, все 8 штук

BuzzFeed работает с 1 ноября 2006 года. «Лаборатория Касперского» вышла на американский рынок в 2004 году. Аудитория BuzzFeed знала о существовании «Лаборатории», что подтверждает поиск по всем материалам сайта, включая пользовательские записи. Упоминаний Kaspersky намного больше, чем 8. Американцы интересовались, например, похищением Ивана Касперского (сын Евгения) в 2011 году. Но на серьёзную новостную полосу до 13 сентября новости про Kaspersky не попадали (всего упоминаний, по Google, было около 500).

P. S. В 2012 году 25-летние продюсеры NBC News Вайсберг и Закин создали ежедневную e-mail-рассылку The Skimm.

Вайсберг и Закин, сотрудницы новостного телеканала, всегда были в курсе событий […] но их далёкие от журналистики друзья никогда не могли поддержать беседу, например, о политике на вечеринке — они просто не читали и не смотрели новости […] 20- и 30-летних при этом часто шокировали, возмущали и вдохновляли сюжеты, пересказанные Вайсберг и Закин на вечеринках, поэтому подруги решили: дело не в новостях, дело в способе подачи.

Спустя 5 лет гипотеза подтвердилась. У The Skimm многомиллионная армия подписчиц и многомиллионные инвестиции (среди инвесторов, например, New York Times). Молодые люди в США действительно интересуются серьёзными новостями — просто молодые читают их на своих площадках, как только эти площадки начинают подобные материалы публиковать.