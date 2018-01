«Медуза» опубликовала огромный текст-гипотезу Ильи Жигулёва: «Как силовики внедрились в «Лабораторию Касперского» — и к чему это привело». Текст опубликован на двух языках, русском и английском в BuzzFeed News.

Создатель Vice Media Шейн Смит рассказывал, как его коллеги с раздела BuzzFeed News относятся к этой полосе:

«Говорят, что молодёжи новости безразличны. Это чепуха, ведь они так влияют на их жизни. BuzzFeed может стать новым CNN.»

"They say young people don't give a shit about news. That's a bunch of malarkey. Because it affects their lives so much. BuzzFeed can be the next CNN.»