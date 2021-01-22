Управляющий директор Google Australia Мел Сильва написала властям страны открытое письмо: законодательное утверждение Кода взаимоотношений с новостными медиа приведет к тому, что поиск Google не будет работать в Австралии. Компании придётся отказаться обслуживать местных пользователей.

Код предполагает, что Google будет платить за вывод в поисковой выдаче ссылок на местные СМИ. Причем даже не за переходы на сайты, а просто за появление в результатах поиска. В Google считают, что это противоречит самому устройству интернета, основанную на свободной перелинковке сайтов. А также сломает бизнес Google: если он будет платить одним сайтам, другие тоже захотят денег за появление в поиске. И не только в поиске.

В Google готовы поддерживать СМИ с помощью программы Google News Showcase, на которую потратит миллиард долларов за три года. В рамках программы Google платит СМИ за красивую «упаковку» своего контента с «обогащенным сторителлингом» для сервисов Google с доступом к закрытым pay wall-ом материалам.