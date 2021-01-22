Управляющий директор Google Australia Мел Сильва написала властям страны открытое письмо: законодательное утверждение Кода взаимоотношений с новостными медиа приведет к тому, что поиск Google не будет работать в Австралии. Компании придётся отказаться обслуживать местных пользователей.
Код предполагает, что Google будет платить за вывод в поисковой выдаче ссылок на местные СМИ. Причем даже не за переходы на сайты, а просто за появление в результатах поиска. В Google считают, что это противоречит самому устройству интернета, основанную на свободной перелинковке сайтов. А также сломает бизнес Google: если он будет платить одним сайтам, другие тоже захотят денег за появление в поиске. И не только в поиске.
В Google готовы поддерживать СМИ с помощью программы Google News Showcase, на которую потратит миллиард долларов за три года. В рамках программы Google платит СМИ за красивую «упаковку» своего контента с «обогащенным сторителлингом» для сервисов Google с доступом к закрытым pay wall-ом материалам.
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Роем как всегда: и не в карты, а в домино…
Не первой – был Китай, и не единственной. FB тоже собирается закрыть переходы туда.
Ну конечно, кому в редакции Роема что-то знать про Гугл и Китай…
Из Китая гугл выгнали, и как минимум с 2016 года он пытается пролезть туда обратно.
Заодно можно и Dragonfly вспомнить, когда Google уже и на цензуру согласился, и на сбор данных о юзерах, лишь бы не терять китайский поисковый рынок, но взбунтовались собственные сотрудники.
Всё-таки удивительно, в 2021 году люди уверены, что благородный Google сам героически отказался от гиганского китайского рынка ради свободы слова и демократических ценностей.
Гугл проблемный ппц..не пропускает сайты, цензура. Зачем он нужен..
«Взбунтовались сотрудники» это выглядит как сказка.
«Выгнали» лол. Википедию бы хоть открыли, прежде чем методичку сливать и позориться
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_China#2010%E2%80%932016:_Giving_up_search_service
In January 2010, Google announced that, in response to a Chinese-originated hacking attack on them and other US tech companies, they were no longer willing to censor searches in China and would pull out of the country completely if necessary.[12] At the same time, Google started to redirect all search queries from Google.cn to Google.com.hk in Hong Kong, which returned results without censorship.[12][13][14]
Это и есть сказка, сказка для прессы.
Гугл заходил в Китай дважды и в 2020-2021 пытается зайти в третий раз. Первый раз громко отказались выдавать данные о тибетских диссидентах, орали в СМИ про свободу и этику. Потом тихо выдали и зашли.
Потом громко отказывались ставить сервера в Китае, потом тихонечко поставили в Гонконге и зашли.
Когда Брина спросили: что за фрикции в Китае, он ответил: «Мы должны нести правду жителям тоталитарных стран. Это наша миссия».
Ни слова о рынке, бизнесе, выручке или интересах акционеров.
Так что рынки тут не при чём. Есть миссия. Которую доносит до менеджмента куратор из АНБ/ЦРУ.