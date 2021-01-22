Компания «Диалог», разработчик одноимённого мессенджера для безопасной корпоративной коммуникации, выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий. Он должен был пойти на разработку «федеративной многоконтурной платформы унифицированных коммуникаций с поддержкой ботов и микроприложений».
Но компания была вынуждена от него тказаться, так как прямо сейчас проводит реорганизацию и пересматривает стратегию. «Диалог» решил переориентироваться на международные рынки и «новые технологические партнерства в рамках экосистемы Сбера и за её пределами».
Согласно форме соглашения между фондом и грантополучателем, заявляется требование к компании-грантополучателю в течение всего срока действия соглашения не находиться в процессе ликвидации или реорганизации.
Планы «Диалога» поменялись в январе 2021 года, когда Сбер довёл долю в нём с 60% до 90%. Основатель Андрей Кузнецов вышел из компании ещё в марте 2020 года.
В «Диалоге» рассказали TAdviser, что мессенджер Dialog разрабатывается с 2016 года, а его платформа, новая архитектура и компоненты, представленные в заявке для РФРИТ, прорабатываются с 2019 года.
Федеративная платформа позволяет организовать коммуникации между различными корпоративными контурами, то есть пользователями разных инсталляций мессенджера Dialog, пояснили TAdviser в «Диалоге». Это происходит так же свободно, как при общении по электронной почте. Также платформа поддерживает коммуникации по гостевому временному доступу с контактами вне корпоративного контура: подрядчики, партнеры, потенциальные сотрудники.
А многоконтурность платформы — это функция, позволяющая повысить безопасность корпоративных данных за счет разграничения среды коммуникаций на изолированные контуры с различными уровнями доступа. Например, отдельные контуры могут быть у топ-менеджмента или сотрудников финансовой службы.
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