Компания «Диалог», разработчик одноимённого мессенджера для безопасной корпоративной коммуникации, выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий. Он должен был пойти на разработку «федеративной многоконтурной платформы унифицированных коммуникаций с поддержкой ботов и микроприложений».

Но компания была вынуждена от него тказаться, так как прямо сейчас проводит реорганизацию и пересматривает стратегию. «Диалог» решил переориентироваться на международные рынки и «новые технологические партнерства в рамках экосистемы Сбера и за её пределами».

Согласно форме соглашения между фондом и грантополучателем, заявляется требование к компании-грантополучателю в течение всего срока действия соглашения не находиться в процессе ликвидации или реорганизации.

Планы «Диалога» поменялись в январе 2021 года, когда Сбер довёл долю в нём с 60% до 90%. Основатель Андрей Кузнецов вышел из компании ещё в марте 2020 года.