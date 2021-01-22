Экспансия и интеграция в экосистему Сбера вынудили «Диалог» отказаться от гранта на 204 млн


Компания «Диалог», разработчик одноимённого мессенджера для безопасной корпоративной коммуникации, выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий. Он должен был пойти на разработку «федеративной многоконтурной платформы унифицированных коммуникаций с поддержкой ботов и микроприложений».

Но компания была вынуждена от него тказаться, так как прямо сейчас проводит реорганизацию и пересматривает стратегию. «Диалог» решил переориентироваться на международные рынки и «новые технологические партнерства в рамках экосистемы Сбера и за её пределами».

Согласно форме соглашения между фондом и грантополучателем, заявляется требование к компании-грантополучателю в течение всего срока действия соглашения не находиться в процессе ликвидации или реорганизации.

Планы «Диалога» поменялись в январе 2021 года, когда Сбер довёл долю в нём с 60% до 90%. Основатель Андрей Кузнецов вышел из компании ещё в марте 2020 года.

В «Диалоге» рассказали TAdviser, что мессенджер Dialog разрабатывается с 2016 года, а его платформа, новая архитектура и компоненты, представленные в заявке для РФРИТ, прорабатываются с 2019 года.

Федеративная платформа позволяет организовать коммуникации между различными корпоративными контурами, то есть пользователями разных инсталляций мессенджера Dialog, пояснили TAdviser в «Диалоге». Это происходит так же свободно, как при общении по электронной почте. Также платформа поддерживает коммуникации по гостевому временному доступу с контактами вне корпоративного контура: подрядчики, партнеры, потенциальные сотрудники.

А многоконтурность платформы — это функция, позволяющая повысить безопасность корпоративных данных за счет разграничения среды коммуникаций на изолированные контуры с различными уровнями доступа. Например, отдельные контуры могут быть у топ-менеджмента или сотрудников финансовой службы.

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