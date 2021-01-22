Яндекс объяснил повышенным спросом исчезновение из магазинов «Станции макс»


Умную колонку Яндекса «Станция макс» журналистам не удалось найти в продаже в оффлайновых и онлайновых магазинах «Ситилинка», «М.Видео», DNS, «Озона», «Связного», МТС, «Мегафона» и «Билайна». Она поступила в продажу 1 декабря 2020 года и стоила 17 тыс рублей. «Станция» и «Станция мини» в магазинах есть.

В «Яндексе» «Ведомостям» заявили, что спрос оказался выше самых смелых ожиданий. «На данный момент „Станция.Макс“ просто закончилась в магазинах, но мы планируем возобновить продажи в течение февраля».

Однако эксперты «Ведомостей» считают, что в Яндексе ошиблись со стратегией закупки комплектующих. В компании решили дождаться падения цен, но его не случилось из-за торговых войн и коронавируса. Проблем добавила логистика из-за «регулярно менявшихся правил пересечения границы Китая». Первая мелкая партия колонок была быстро раскуплена, вследствие чего они исчезли из магазинов.

По заявлениям разработчиков, «Станция.Макс» стала «лучшей по звучанию» колонкой интернет-компании. Устройство получило трехполосный звук, поддержку видео в разрешении 4К HDR и LED-экран.

Первая «Станция» начала продаваться в 2018 году в единственном магазине при музее Яндекса в Москве: с сетями Яндекс не договорился по цене. Компания хотела продавать колонку за 10 тысяч, магазины были согласны продавать за 13 тыс.

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