Плох солдат, который не мечтает стать генералом, плох маркетплейс, который не хочет зарабатывать полную маржу услуги. Создатели французского Qapa решили «давайте сделаем свой французский headhunter, но будем брать не сотни евро за объявление, как принято среди сайтов, а 15% годовой зарплаты за найм, как принято среди агентств».

Как такую стоимость объяснить организации-плательщику? Основным своим отличием Qapa видит гениальную, основанную на Big Data, систему подбора подходящих кандидатов. Вам не нужно вбивать в фильтры поиска «Москва, Python, до 150 000, 3 года опыта» и кого-то искать, а система сама подберет тех, кто по наибольшему числу параметров (город, специальность, зарплата и опыт, например) совпадает с вакансией. Ну и, конечно, мобильное приложение, пуши, уведомления, … Сказочное предложение за всего лишь десятикратную цену, правда? Но, как ни удивительно, рынок его не оценил.

В результате Qapa была вынуждена свалиться в стандартные маркетплейсовые игры. У рекрутеров появились хитрые тарифные планы по доступу к контактам найденных кандидатов с разными скидками за опт, но без всяких 15% где бы то ни было. Или купить себе премиум-профиль может кандидат, тогда контакт с ним бесплатен для любого. До платного подъёма резюме и вакансий вроде бы дело не дошло, но зато на сайте стоит Google AdSense, активно рекламирует прямых конкурентов — лучше бы, кажется, подъём реализовали.

Но в голове-то по-прежнему 15%… И тут Qapa придумали себе нишу, где это реально. Временные работы! Если наш секретарь заболел и на три дня нужна подмена, то долю от этих трех дней заплатить совершенно не жалко. А с другой стороны, если этот подменный секретарь через нас раз неделю в месяц на протяжении пары лет в разных компаниях работать будет, то суммарная выручка ведь ого-го!

С потенциальными временными сотрудниками Qapa заключает свой контракт, чем избавляет конечных работодателей от бумажной работы, но всё остальное остается как в классическом найме. Рекрутер сам выбирает нужного его работника, сам договаривается об условиях и цене, после чего они жмут друг другу руки через сайт, Qapa выставляет счет компании и платит сотруднику. В некоторых случаях это может быть очень быстро — среди презентационных историй успеха есть официант, который вышел на работу через 38 минут после публикации объявления. Потенциального обмана и риска работы напрямую тут нет — на одном контракте стоимость посредника слишком мала, чтобы её воровать, а если компания будет делать так систематически, то это трудно не заметить.

Сейчас на сайте активно представлены обе модели — и классическая доска объявлений нормальной работы, и онлайн-агентство по сменной, но видимо первая со временем отомрет. По крайней мере, инвестиции (11 миллионов евро) на днях получены именно под вторую.

#стартапдня