«Коммерсантъ» взял короткое интервью у новоиспечённого CEO Viber Джамела Агауа:
- Мы чрезвычайно успешны в России в последние три-четыре года, мы одно из самых популярных мессенджинговых приложений с большим количеством пользователей. Мы давно решили инвестировать в создание офиса в России, локализовать сервис. Здесь мы близки к культуре, к людям. Новые сервисы мы делаем с тем расчетом, чтобы они были успешны в России. Например, совместный с Wallet One платежный сервис Viber был запущен сначала в России.
- Это были существенные инвестиции [на локализацию персональных данных], но Россия — важная для нас страна. Мы понимаем это требование, и мы локализовали несколько серверов для российских пользователей.
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