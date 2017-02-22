Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты 2016 года. Выручка выросла на 14,8% год к году — до 42 751 млн рублей. Общий уровень рентабельности по EBITDA составил 41,9%, а сам показатель EBITDA — 17 914 млн рублей. Совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 18,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 616 млн рублей.

Выручка от рекламы за год стабильно росла: она увеличилась на 26,1% год к году и составила 18 442 млн рублей. Выручка от MMO-игр увеличилась на 21,2% и составила 11 390 млн рублей. В компании отмечают влияние освобождения игр на российском рынке от российского НДС, это позволило сэкономить 342 млн рублей в четвёртом квартале. Выручка от пользовательских платежей упала на 5,2% и составила 11 854 млн рублей. В компании связывают это с миграцией аудитории на мобильные устройства, где уровень монетизации продолжает отставать.

Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров, и Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, прокомментировали результаты: