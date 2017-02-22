Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты 2016 года. Выручка выросла на 14,8% год к году — до 42 751 млн рублей. Общий уровень рентабельности по EBITDA составил 41,9%, а сам показатель EBITDA — 17 914 млн рублей. Совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 18,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 616 млн рублей.
Выручка от рекламы за год стабильно росла: она увеличилась на 26,1% год к году и составила 18 442 млн рублей. Выручка от MMO-игр увеличилась на 21,2% и составила 11 390 млн рублей. В компании отмечают влияние освобождения игр на российском рынке от российского НДС, это позволило сэкономить 342 млн рублей в четвёртом квартале. Выручка от пользовательских платежей упала на 5,2% и составила 11 854 млн рублей. В компании связывают это с миграцией аудитории на мобильные устройства, где уровень монетизации продолжает отставать.
Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров, и Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, прокомментировали результаты:
- В 2016 году выручка «ВКонтакте» выросла на 43,4%, составив 8 936 млн рублей; в четвертом квартале — 49,9% и составила 2 999 млн рублей. […] В декабре мы зафиксировали новый рекорд: размер месячной активной аудитории «ВКонтакте» вырос до 95 млн человек, а число активных пользователей встроенного мессенджера «ВКонтакте» на мобильных и десктопе достигло 82 млн в месяц. […] Приобретая оставшуюся долю «ВКонтакте» — 48,01% — в сентябре 2014 года, мы заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Этой цели мы достигли за два года. Мы по-прежнему видим значительные перспективы для «ВКонтакте», связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, и ожидаем, что в течение следующих трех-четырех лет мы сможем снова удвоить выручку «ВКонтакте».
- В четвертом квартале 2016 года и в начале 2017 года «Юла», наш мобильный сервис бесплатных объявлений с привязкой к геолокации, продолжил активно наращивать аудиторию: на данный момент она достигла 9,6 млн активных пользователей в месяц и 2 млн в день. В октябре, когда мы отчитывались по результатам третьего квартала 2016 года, аудитория Юлы насчитывала 5 млн активных пользователей в месяц и 1 млн в день. […] Возможно, в 2017 году мы начнем экспериментировать с монетизацией.
- Мы ожидаем, что в 2017 году доля выручки, которую мы получим благодаря освобождению от НДС, составит порядка 1 млрд руб.
- В декабре 2016 года «МегаФон» объявил о своем намерении приобрести принадлежавший USM пакет акций Mail.ru Group в размере 15,2%. В январе 2017 г. сделку одобрили акционеры «МегаФона». [П]оскольку вместе с акциями было приобретено 63,8% голосов, «МегаФон» консолидирует Mail.ru Group в своей отчетности. По этой причине, начиная с первого квартала 2017 года, Mail.ru Group (которая ранее публиковала финансовую отчетность раз в полгода и данные о выручке раз в квартал) будет публиковать финансовую отчетность ежеквартально.
Добавить 1 комментарий
Молодцы, всё правильно делают, больше состригли, больше сэкономили, больше дорожек с подогревом в Голландии.