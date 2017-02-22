Google проверит видеорекламу на YouTube с помощью основного регулятора медиаизмерений в США Media Rating Council (MRC). Представитель Google объяснил The Wall Street Journal, что MRC изучит, как долго посетители YouTube смотрят видеорекламу. Чтобы снять тревогу рекламодателей, статистику соберёт не сам Google, а Moat, Integral Ad Science и DoubleVerify.

В США до середины апреля продлится «налоговый сезон». Для онлайн-медиа он станет сезоном проверки рекламы, хотя полный пересмотр статистики займёт большее время: «…(нашей) целью является завершить этот процесс в течение следующих кварталов», — рассказал старший директор по управлению продуктами Google Бабак Пахлаван.

Похожий аудит пройдёт в Facebook и принадлежащем соцсети Instagram. MRC соберёт статистику, куда войдет и число миллисекунд рекламных показов. Ранее собранные самими площадками цифры вызывали большой скепсис покупателей. Австралийское издание о рекламе Mumbrella публиковало впечатляющую статистику — в отчете Nielsen по видеостримингу, выполненному по скорректированной методике, пришлось уменьшить на 94% данные о просмотрах в Facebook, переводило шокирующие рекламодателей новости издание «Мы и Жо». Из-за выявленных ошибок в измерениях Facebook ключевые метрики завышались на 60−80% последние 2 года. И лишь 10 февраля 2017 года Facebook пообещал провести независимый аудит для некоторых рекламных метрик. В декабре 2016 Twitter вслед за Facebook сознался, что завышал показы видеорекламы. В отличие от сети Цукерберга, сервис микроблогов вернул деньги рекламодателям.

В октябре 2016, для аудита рекламы с вышеупомянутым авторитетным измерителем Moat интегрировался российский Mail.ru. «…Мы предоставили нашим клиентам возможность получения независимой оценки качества инвентаря признанным международным игроком. Это большой шаг для повышения прозрачности российского рекламного рынка в целом», — рассказывал заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. Следует отметить, что холдинг MRG подключил аудитора добровольно и в скандалах подобных скандалу с Facebook не участвовал. Чуть позже независимое измерение качества площадки распространила группа компаний Rambler&Co — Comscore нашел у её сайтов лишь 1,8% мусорного трафика — в 5 раз ниже среднемировых значений.