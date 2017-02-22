Советник президента Герман Клименко сообщил через ВКонтакте, что его аккаунт в FB заблокирован на 3 дня: «Перехожу во вконтакт. Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», — иронизирует Клименко по поводу Сталика Ханкишиева. Блогера, кулинара, который, возможно, и пожаловался на Клименко в абьюз-тим Facebook. Ранее Ханкишиев обвинял Клименко в близости к несправедливой, по его мнению, власти и был намерен преследовать в онлайне советника президента (и ещё нескольких менее известных лиц). 1:0.

В 2010 году Артур Перепелкин и Герман Клименко объявили о запуске Social Space Fund, инвестирующего в разработку приложений для Facebook. Достаточно быстро выяснилось, что подходящих проектов не существует, но принципиального разочарования в сети ещё не было. В 2013 году Клименко объяснил Павлу Дурову (тогда руководителю ВКонтакте), почему трендсеттеры предпочитают Facebook. Спустя 4 года ситуация в России изменилась и Клименко, уже в статусе советника Президента РФ, косвенно предупредил Facebook: если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их выкинуть». Фактически американцы опередили советника.