Оригинальная статья была опубликована в журнале Wired. Перевод подготовлен биржей переводов «Транзилла» → http://tranzilla.ru

В феврале 1975 года в крошечном городке на центральном побережье Калифорнии собралась группа ученых-генетиков с целью обсудить, не приведет ли их работа к концу света. Они только начинали изучать генную инженерию, используя ДНК для создания не существующих в природе организмов, и сомневались, как именно эти технологии скажутся на жизни самой планеты и ее населения. Итак, встреча состоялась на курорте Асиломар, название которого впоследствии стало нарицательным для выработанных положений — строгих этических правил, призванных гарантировать, что развитие биотехнологий не приведет к апокалипсису.

Спустя 42 года уже другая группа ученых съехалась в Асиломар для рассмотрения похожей проблемы. Однако на этот раз речь шла не о биологии, а о цифровых технологиях. В январе 2017 года ведущие исследователи искусственного интеллекта (ИИ) прогуливались по тем же пляжам, обсуждая эту бурно развивающуюся отрасль и ту роль, которую ей суждено сыграть в судьбе человечества. Это была закрытая конференция — все же значительность проблемы обязывала к определенной секретности, — но не так давно организаторы опубликовали ряд видеороликов со встречи, а участники согласились обсудить полученный опыт и поделиться мнением о том, в чем исследователи ИИ видят угрозу своей собственной отрасли.

Разумеется, на встрече обсуждалась вероятность появления искусственного сверхинтеллекта, которому бы удалось каким-либо образом выйти из-под контроля человека. В конце месяца организаторы конференции опубликовали правила, подписанные участниками и другими светилами в сфере ИИ с целью не допустить в действительности подобной антиутопии. Однако исследователей в Асиломаре беспокоили и более насущные вопросы, а именно влияние искусственного интеллекта на экономику.

«Одна из причин моей нелюбви к рассуждениям о сверхинтеллекте заключается в том, что такие разговоры отвлекают от реальности, — отметил участник конференции Орен Этциони, руководитель Алленовского института искусственного интеллекта. — Как сказал один поэт, больше проблем настоящих и меньше — придуманных».

Администрация Трампа обещает вновь сделать Америку великой, вернув традиционные рабочие места на производстве. Специалисты в сфере ИИ не воспринимают эти заверения всерьез. Они знают, что такие рабочие места вернуть невозможно — ввиду их собственных исследований, которые в ближайшие годы приведут к сокращению вакансий в разных сферах. В Асиломаре ученые проанализировали реальную экономику США и объективные причины исчезновения среднего класса. Проблема заключается далеко не в иммиграции, утечке средств в оффшоры, налогах или законодательстве. Проблема — в технологиях.

Восстание против машин

Количество рабочих мест на производстве в США достигло своего пика в 1979 году и с тех пор стабильно уменьшается. Тем не менее, само производство наращивает объемы. На данный момент США производят товаров больше, чем любая другая страна в мире, за исключением Китая. Машины не просто замещают людей на конвейере — они уже сейчас гораздо лучше справляются с работой. При этом промышленный переворот, к которому приведет использование ИИ в различных секторах экономики, еще не наступил.

«Меня не особо впечатляют сценарии развития событий в духе Терминатора, — признался Эндрю Макафи, экономист Массачусетского технологического института, в день открытия конференции в Асиломаре. — Если так и будет продолжаться, то люди восстанут намного раньше машин».

Макафи привел недавно полученные данные, свидетельствующие о резком спаде количества рабочих мест для среднего класса со времен 80-х годов прошлого века. Сегодня большинство новых рабочих мест оплачиваются либо очень низко, либо же очень высоко. Макафи также отмечает, что данные тенденции обратимы, а получение дополнительного образования и усиление акцента на предпринимательство и исследования могут запустить новые драйверы экономического роста. Мировые экономики и ранее успешно преодолевали технологические подъемы. Однако после доклада многие исследователи предупредили Макафи в кулуарах Асиломара, что предстоящая революция в сфере ИИ приведет к сокращению гораздо большего числа рабочих мест и произойдет намного быстрее, чем ему кажется.

Действительно, развитие беспилотных автомобилей — лишь начало. Новые технологии ИИ заново «открывают» все отрасли, начиная от производства и здравоохранения и заканчивая финансами Уолл-Стрит. Иными словами, под угрозой окажутся не только «синие воротнички».

«Несколько знаменитостей в этой сфере уже подходили ко мне и говорили: Кажется, Вы занижаете важность происходящего и темп изменений», — рассказал Макафи.

Нависшая угроза подтолкнула многих мыслителей к идее универсального базового дохода — гарантированных выплат от государства тем, кто остался без работы. Макафи считает, что это только усугубит проблему, ведь базовый доход сведет на нет стимул к предпринимательству и другой деятельности, которая создает новые рабочие места. Других волнует психологический аспект.

«Универсальный базовый доход не привьет людям чувство собственного достоинства, не убережет их от скуки или пагубных пристрастий», — пояснил Этциони.

Исследователи также опасаются государственного регулирования в сфере ИИ. Вслед за «удушением» иммиграции, что в будущем застопорит развитие предпринимательства, Белый дом может ограничить автоматизацию и развитие искусственного интеллекта. Это отрицательно скажется как на исследованиях ИИ, так и на экономике в целом. Многие ученые опасаются, что если развитие ИИ в США замедлится, то в других странах мира оно, наоборот, только ускорится. Рабочие места в США могут оказаться под еще большей угрозой из-за глобальной конкуренции.

По завершении конференции в Асиломаре ни один из исследователей так и не смог предложить четкую программу по предупреждению грядущих экономических потрясений. «Тот, кто уверенно предсказывает будущее ИИ, заблуждается или лукавит», — подытожил Макафи.

Однако ученые не оставляют попыток найти ответ. «Люди подходят к проблеме по-разному. Я еще не встречал ни одного исследователя ИИ, который остался бы к ней равнодушен, — заметил Этциони. — Этот вопрос волнует умы». Исследователи сходятся во мнении, что стремление помешать развитию ИИ — точно не выход из сложившейся ситуации. Впрочем, такой сценарий событий в действительности уже практически невозможен, как маловероятен и возврат традиционных рабочих мест на производстве.