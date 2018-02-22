Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение ООО «Айриэлтор», которое управляет сайтом «Циан», из-за признаков нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом говорится на сайте ФАС.

10 ноября представители Avito обратились в ФАС с заявлением о нарушении ЦИАНа и с просьбой возбудить дело по ст. 14.5 закона «О защите конкуренции». Поводом для обращения послужили многочисленные жалобы пользователей: объявления, размещенные ими на Avito, без их согласия также появлялись на сайте ЦИАН с потерей качества контента.

Предупреждение подлежит исполнению в течение 14 дней. По словам «Коммерсанта», неисполнение предписания грозит штрафом до 500 000 рублей. В ЦИАНе сообщили, что уже удалили весь спорный контент по требованию представителей Avito еще в конце 2017 года.

Изначально ЦИАН отрицал свою причастность. В Avito рассказывали, это невозможно сделать без полного доступа к базам и ПО ЦИАНа «изнутри».