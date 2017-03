Помните Periscope? Его за прошедший год скачали примерно 35 миллионов раз, причем за каждый месяц строго меньше, чем за предыдущий. А вот #стартапдня Bigo Live, который делает практически то же самое и запустился позже, добился за аналогичный период в два раза большего числа загрузок и динамика у него куда лучше. Вот что значит более пошлое позиционирование!

Работает приложение очень просто: одни пользователи запускают трансляции, другие их смотрят и пишут в чат свои мудрые мысли. Изредка ведущий подключает видеопоток от одного или двух гостей, технически это возможно, но пользуются этим редко. Разумеется, для поиска чего-то интересного есть топы, подписки на любимых авторов и подбор происходящего рядом. Звезд из оффлайна в приложении нет, самые популярные трансляции ведут миловидные (но вполне прилично одетые!) девушки, которые застенчиво играют своими голосами и часами общаются со зрителями непрерывной тирадой типа: «Спасибо-спасибо-спасибо за подарок, да я здесь с утра сижу; натуральные, конечно, у меня губы, придурок! О, спасибо-спасибо-спасибо, thank you very much, в медицинском институте, третий курс, нет, не хочу я гулять, спасибо-спасибо-спасибо!» Очевидно, что с обнаженкой зрителей было бы ещё больше, но нельзя — не запретил бы её Bigo, запретили бы само приложение, в паре стран руки уже чесались, пока те модерацию не усилили.

Если говорить о деньгах, то надо обратить внимание на то, за что девушки говорят в своих речевках спасибо — они его говорят за подаренные бобы. Бобы можно купить как in-App по курсу примерно 2 рубля за один боб и подарить в практически любом количестве понравившемуся ведущему, а тот его выведет в реальные деньги по 210 бобов за один доллар. Покупают этих бобов примерно на 2.5 миллиона долларов в месяц, в теории 30% оборота забирают себе Apple с Google, 15% доходит до стримера и 55% остается сервису. На самом деле, соотношение ещё немного жестче за счет существенного порога для вывода — обычный стример-любитель никогда свой минимум не заработает. Самые популярные в мировом масштабе девушки собирают по несколько тысяч долларов в неделю — но это действительно топ, такого уровня достигают совсем немногие.

Часть из них получает ещё и зарплату напрямую от Bigo — тот, как минимум в некоторых странах, нанимает красивых кандидаток, которые готовы сидеть в трансляциях часами. Все бобы по-прежнему остаются ведущим, но добавляется ещё небольшая почасовая оплата, а у Bigo благодаря этому всегда есть живой контент нужного формата, ну и 55% реальной цены боба.

Популярно приложение в Индонезии, Индии, Таиланде и, увы, России. Если смотреть со стороны оплат, а не пользователей, то в топ выходят США, Сингапур, Южная Корея и Австралия — причины такой несимметричности очевидны. Размер поднятых инвестиций сервис не раскрывает, и недавно поднял ещё один секретный раунд — стран, куда его маркетинг не добрался, ещё много.

А в 90-ых были просто порносайты…