Акционеры «МегаФона» и «Связного» обсуждают объединение «Евросети» и «Связного». «Есть план, чтобы произошла сделка, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров», — сказал источник «Коммерсанта». Ее соучредителями будут «МегаФон» и совладельцы «Связного»; возможно, акционеров будет больше. По словам собеседника «Ъ», близкого к двум владельцам «Евросети», — «МегаФону» и «Вымпелкому», — в конце прошлой недели подписан протокол о намерениях провести сделку, по которому «МегаФон» выкупит принадлежащие «Вымпелкому» 50% «Евросети» и получит 100% ритейлера.