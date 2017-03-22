Злата Николаева, PR в Qlean, пишет, что постсоветские люди в возрасте не доверяют красивым сайтам:

Интересный кейс (в том числе, мне кажется, коллегам). Мама с подругой полезли искать себе квартиру посуточно в Санкт-Петербурге. На букинге ничего не нашли, посмотрели эйрбнб, ушли оттуда, нашли какой-то стремный сайт и там надыбали аж 10 предложений, которые им понравились, прислали мне. Я все честно посмотрела, а заодно узнала у знакомых — никто ничего про этот сайт не знает. В общем, обычная доска объявлений, которая не дает никаких гарантий, варианты разной степени стремности тоже. Убедила их в том, что не хочу бегать по потолку, когда они останутся в СПб на улице, забронировала в режиме «пусть будет запасной вариант» апартаменты в букинге (им они не попались, но не потому что искать не умеют — видимо, не там искали), отвечающие их требованиям, и велела спокойно дальше смотреть варианты на airbnb.

А в ходе разговоров и объяснений, чем эйрбнб отличается от их доски объявлений на заборе, выяснила интересное. Оказывается, помимо того, что они не очень разобрались, как там искать (научила), и им выдавало шикардос не по карману, смутило то, что сайт такой красивый, много всего, опции, доплата сайту за услуги, поп-апы про гарантию безопасности.

Не хочу экстраполировать от частного к общему, но уже сталкивалась с таким (не только и не столько в случае с мамой) — частенько постсоветские люди в возрасте, даже если активные пользователи интернета (а моя мамс там каждый день, читает новости, общается со мной, ищет и смотрит сериалы, бронирует билеты, вот вообще не лыком шита и тд), почему-то пугаются, когда все красиво, няшно, хорошо упаковано и гарантируют что-то там. «Мы проверяем наших исполнителей/арендодателей/етц и гарантируем, что все будет в лучшем виде» — наученные тем, что все кругом врут и пытаются наколоть, думают, «нууууу, значит точно на*бут и деньги не вернут». А вот если про гарантии, безопасность и возврат денег в случае чего не пишут — может, и выгорит.