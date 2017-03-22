Злата Николаева, PR в Qlean, пишет, что постсоветские люди в возрасте не доверяют красивым сайтам:
Интересный кейс (в том числе, мне кажется, коллегам). Мама с подругой полезли искать себе квартиру посуточно в Санкт-Петербурге. На букинге ничего не нашли, посмотрели эйрбнб, ушли оттуда, нашли какой-то стремный сайт и там надыбали аж 10 предложений, которые им понравились, прислали мне. Я все честно посмотрела, а заодно узнала у знакомых — никто ничего про этот сайт не знает. В общем, обычная доска объявлений, которая не дает никаких гарантий, варианты разной степени стремности тоже. Убедила их в том, что не хочу бегать по потолку, когда они останутся в СПб на улице, забронировала в режиме «пусть будет запасной вариант» апартаменты в букинге (им они не попались, но не потому что искать не умеют — видимо, не там искали), отвечающие их требованиям, и велела спокойно дальше смотреть варианты на airbnb.
А в ходе разговоров и объяснений, чем эйрбнб отличается от их доски объявлений на заборе, выяснила интересное. Оказывается, помимо того, что они не очень разобрались, как там искать (научила), и им выдавало шикардос не по карману, смутило то, что сайт такой красивый, много всего, опции, доплата сайту за услуги, поп-апы про гарантию безопасности.
Не хочу экстраполировать от частного к общему, но уже сталкивалась с таким (не только и не столько в случае с мамой) — частенько постсоветские люди в возрасте, даже если активные пользователи интернета (а моя мамс там каждый день, читает новости, общается со мной, ищет и смотрит сериалы, бронирует билеты, вот вообще не лыком шита и тд), почему-то пугаются, когда все красиво, няшно, хорошо упаковано и гарантируют что-то там. «Мы проверяем наших исполнителей/арендодателей/етц и гарантируем, что все будет в лучшем виде» — наученные тем, что все кругом врут и пытаются наколоть, думают, «нууууу, значит точно на*бут и деньги не вернут». А вот если про гарантии, безопасность и возврат денег в случае чего не пишут — может, и выгорит.
В комментариях бывший маркетинговый директор Яндекс.Маркета Александр Феоктистов пишет: «пользователи нам говорили тоже, что все красиво и, наверное, дорого, ну и вообще не привыкли. Вот Avito — это типа ок». Другой комментатор предлагает определять возраст посетителя и в зависимости от этого подгружать разную вёрстку.
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Кто приложение Рутакси два года назад видел, тот в цирке не смеется
Также всякие «Командировка.ру» и «Посуточно» — тоже выглядят весьма кондово, но более чем функциональны и дотянулись до каждой дыры
Я думаю это связано с тем, что няшные сайты берущие сходу 7−20% денег сходу за процесс интуитивно кажутся части пользователей более дорогими (но они это не формулируют и переводят свою нелюбовь в термины FUD).
А молодежи до 40 заплатить за красивую цацку только в силу красоты норм
Не понял, букинг и airbnb — это красивая цацка и ничего более?
Потому что постсоветские люди это не люди, а жертвы насилия над страной и народом большевиками-коммуняками. Мутанты. Жертвы кровавых опытов над живыми людьми.
Их (да чего там, нас) всех надо в реабилитационный центр на 20 лет, чтобы превратиться в людей. И не факт, что поможет.
Советский человек привык к рабству, лому, лопате, серости, грязи, тотальному вранью и пропаганде. Этой как дикий зверек, недавно, пришедший из тоталитарного леса к свободным людям. Нужно время для адаптации. У стариков шансов мало. Молодые могут и должны приспособиться.
>>значит точно на*бут
Это не возраст — это жизненный опыт.
Ты это хотя бы через румынский прокси пишешь?..
>>Ты это хотя бы через румынский прокси пишешь?..
Зачем мне прокси, если я оперирую научными исследованиями социологов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_Soveticus
Звероподобные черты первых советских граждан стали подмечать еще на заре совейского государства.
Ну если сравнивать отельный набор Букинга в каком-нибудь Тихвине с набором Командировки.ру и обнаружить, что бронирование через Букинг тебе обойдется на 5−10% дороже — то да, внезапно.
Я, конечно, утрирую, но красивость и сложность Букинга юзер оплачивает из собственного кармана.
Это, как я уже писал про маркетплейсы, налог на то, что вы не найдете самое дешевое предложение на рынке, потому что оно не потратит деньги на свое продвижение на рынке.
Все что вы находите — вложилось в свое продвижение и оно дороже тех, кто опирается на дешевые или околонулевые каналы маркетинга, но с меньшим охватом.
Во-первых, разумеется, booking и airbnb те ещё сволочи. В том смысле, что своё понимание мира они собираются без сомнения навязывать и хозяевам (гостинице) и гостям.
Во-вторых, booking страшный, как будто его жевали. Большей противоположности современному веб-дизайну я себе представить не могу.
В-третьих, доски объявлений с квартирами и телефонами вполне функциональны, сам неоднократно сам снимал квартиры посуточно, почему нет? И в истории, кстати, не написано, чем всё закончилось.
В-четвёртых, правда вот это раздражает — а зарегистрируйтесь, а сфотографируйтесь, а не хотите ли скидку, а добавьте нас в социальных сетях, а горячее спецпредложение, а введите номер кредитки, а бронирование без возможности отмены.
А не хочу. Дайте адрес и телефон. Если нужна предоплата — скажите, сколько точно.
Про «в-третьих», Злата в комментариях написала, что пока так и не нашли, как я понял.