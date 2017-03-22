NY Times приводит статистику:

В 2015 году 4,2% подростков в возрасте 12−17 лет признались в том , что курили сигареты в последний месяц. В 2005 году этот показатель составлял 10,8%. Употребление алкоголя за тот же период снизилось с 16,5% до 9,6%, хотя немного выросло для возрастной группы 18−25 лет. Употребление кокаина снизилось слабо , но всё равно статистически значимо. Употребление марихуаны осталось примерно на том же уровне.

что курили сигареты в последний месяц. В 2005 году этот показатель составлял 10,8%. Употребление алкоголя за тот же период снизилось с 16,5% до 9,6%, хотя немного выросло для возрастной группы 18−25 лет. Употребление кокаина снизилось слабо но всё равно статистически значимо. Употребление марихуаны осталось примерно на том же уровне. В то же время гаджеты забирают всё больше времени у молодых людей. В 2015 году американские подростки 13−18 лет проводили по шесть с половиной часов перед экранами — проводили время в соцсетях или играли в игры. В 2015 году Pew Research Center выяснил , что 24% подростков в возрасте 13−17 лет были онлайн « почти постоянно», у 73% был собственный смартфон или возможность пользоваться им. В 2004 году отчёт этой же компании показал , что только у 45% подростков были мобильные телефоны. В 2007 году запуск iPhone начал эру распространения смартфонов.

Американский подростки реже пробуют или регулярно употребляют наркотики и алкоголь. Тренд стал заметен в последнее десятилетие, и никто не может понять, почему это происходит именно сейчас. Некоторые эксперты предполагают, что это связано с падением курения сигарет или что образовательные кампании против наркотиков наконец принесли свои плоды, хотя раньше проваливались с треском. Исследователи задаются вопросом: а может быть подростки употребляют наркотики меньше потому, что их развлекают и стимулируют компьютеры и смартфоны?

Вопрос нужно исследовать, потому что период падения употребления наркотиков приходится как раз на период растущего распространения смартфонов. Эта корреляция не означает, что два явления обязательно взаимосвязаны, но учёные утверждают, что интерактивные медиа играют на тех же импульсах, что и эксперименты с наркотиками, включая жажду новых ощущений и желание быть независимым.

Александра Эллиот, семнадцатилетняя студентка в Высшей школе имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско утверждает, что использования социальных сетей на телефоне доставляет удовольствие, которое не мешает получать удовольствие от марихуаны. Тем не менее, по её словам, смартфоны дают людям, которые не хотят принимать наркотики, не принимать их на вечеринках, потому что «можно просто сидеть и делать вид, что ты чем то занят, хотя ты ничем не занят, а просто тупишь в интернете». «Я и сама так делала в компании, когда начинают передавать бонг или косяк по кругу. А я просто сижу и переписываюсь с кем-то».