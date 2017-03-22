Видеостудия Rambler&Co, которую холдинг запустил в апреле 2015 года и начал выпускать видео для социальный сетей, с февраля приостановила выпуск «Меньше трёх», «Рецептор», «Лилу» и «Люди пробуют». Caps Lock тоже перестал обновляться ещё в апреле 2016 года.

Сотрудник одного медиапроекта рассказал vc.ru, что сейчас в Rambler&Co «происходит большое количество внутренних процессов: какие-то проекты объединяются, другие закрываются, на какие-то, напротив, выделяется дополнительное финансирование». В настоящее время единственный видео-проект, который продолжает выпускать ролики, — «Молния».

Директор по внешним коммуникациям в холдинге Матвей Алексеев заявил, что прекращение работы произошло в связи с переориентацией проекта. В ближайшее время выпуск видео продолжится, добавил он. Знакомые с ситуацией источники сообщили изданию, причина в том, что команда не справилась со своими финансовыми задачами.

Закрытие проекта обсуждалось в декабре 2016 и январе 2017, а в начале февраля была уволена большая часть внештатных сотрудников. Вместе с ними ушел и заместитель гендиректора по видео-продукту Никита Зельцер, который пришел на должность в эту компанию в августе 2015 года. Артем Платов, который запускал видео-проекты Rambler&Co в соцсетях, покинул компанию и занялся видео в готовящемся к перезапуску канале RTVi.