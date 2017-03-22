В Великобритании набирает обороты скандал с рекламой известных брендов, которая появилась в экстремистских виде на YouTube. По информации The Times от сотрудничества с Google отказались 250 брендов, включая L’Oreal, McDonald’s, Audi и HSBC. Издание Businessinsider поговорило с участниками рекламного рынка и пришло к выводу, что рекламщики просто использовали скандал чтобы заставить Google пойти навстречу рекламодателям и дать им больше свободы в размещении рекламы и доступ к инструментам контроля над кампаниями.

На прошлой неделе представители рекламного сообщества обнаружили, что их реклама транслируется на экстремистских каналах, принадлежащих египетскому проповеднику Вагди Гонейму, исповедующему радикальный Ислам. По их подсчетам, Гонейм мог получить более $300 000 от рекламы крупнейших британских компаний. В результате о намерении разорвать контракт с YouTube также объявило шестое по величине в мире рекламное агентство Havas, которое размещает в частности рекламу оператора O2 и Королевской почты Великобритании.

Как выяснило Businessinsider, крупные рекламные агентства давно были недовольны политикой Google. Будучи крупнейшей рекламной площадкой в мире, компания установила крайне жесткие правила для рекламодателей, в частности им запрещено самостоятельно встраивать cookie в видео, чтобы отслеживать, кто и когда его смотрел, а также закупать рекламу напрямую у владельцев каналов на YouTube. По мнению источников издания, рекламщики хотят за счет скандала добиться от Google, чтобы компания предоставила им более широкие права по контролю за размещением рекламы.

Сами рекламщики утверждают, что реклама в роликах сомнительного содержания угрожает ценностям глобальных брендов, поэтому требуют от Google, чтобы компания установила карантин для видео, в которых размещается реклама, каждое видео должен просматривать живой человек, после чего, если оно не вызывает вопросов, допускать его до размещения рекламы. В Google спорят, что это физически невозможно. Глава европейского офиса Мэт Бриттин говорит, что на YouTube каждую минуту загружается 400 часов видео, ни у одной компании в мире нет ресурсов, чтобы контролировать такой поток информации.