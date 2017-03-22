Rambler&Co купил «Секрет фирмы» у ИД «Коммерсант» в декабре 2014 года. Во второй половине марта 2015, под руководством Николая Кононова, бывший ежемесячный журнал перезапустился в формате сайта с постоянными обновлениями. За 2 года несколько материалов, так или иначе связанных с интернет-бизнесом, оказались в числе самых популярных текстов «Секрета».
Кононов раскрыл «Секрет Фирмы»: «Есть вещи, которые одновременно любопытны и важны, эти вещи надо рассказать»
Самыми популярными были тексты:
- Олег Тиньков: «Стартаперы смузи пьют, тыкают в планшетики и не думают о прибыли»;
- Like по франшизе: Ижевский студент превратил паблик «ВКонтакте» в бизнес-империю;
- Якутский квест: Братья Ушницкие зарабатывают миллионы на играх;
- Миссис Цукерберг: Как Присцилла Чан влияет на судьбу Facebook;
- Евгений Касперский: «Если сидишь, как заяц под ёлкой, найдут и трахнут. Надо становиться волком»;
- Алексей Фёдоров (АКИТ): «Покупая на AliExpress, вы, по сути, совершаете кражу»;
- «Секрет фирмы»: Самые успешные молодые бизнесмены России — 2015 (разумеется речь про Павла Дурова).
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