Секретная группа Facebook под названием Building 8 в настоящее время работает над четырьмя проектами, среди которых — технология сканирования мозга, камеры дополненной реальности и дрон. Об этом сообщает Business Insider. Как рассказали источники издания, подразделение компании сыграет ключевую роль на конференции разработчиков, которая состоится в следующем месяце. Куратором проекта, который был учрежден в 2016 году, работает бывший руководитель агентства передовых оборонных исследовательских проектов DAPRA Регина Дуган. С лета 2009 по весну 2012 Регина Дуган на посту директора DARPA занималась, в частности, проблемами Афганистана, где использование дронов известно давно. Позднее Дуган работала над страшными роботами (сейчас демилитаризованными, ранее военными) в принадлежавшей Google Boston Dynamics.

В команде отдела также находится эксперт по компьютерному зрения и робототехнике Фрэнк Делларт. После найма эксперта Дуган подписала сообщение: «он поможет нам заставить вещи летать». Недавно к работе подразделения присоединились и Стивен МакКлюр, который будет работать на позиции руководителя разработки устройств, несколько сотрудников GoPro, где последний год наблюдаются активные сокращения, и работники других отделов Facebook. Проектом по созданию технологий сканирования мозга управляет нейрофизиолог Джон Хопкинс, который занимался разработкой протеза, управляемым силой мысли.

Издание сообщает, что группа, возможно, занимается и медицинскими приложениями, потому что один из проектов возглавляет кардиолог из Стэнфорда, который работает с медицинским оборудованием.

За все время работы команда не представила ни одного продукта, однако в скором времени она планирует производить и продавать «миллионы устройств». В издании отметили, что Building 8 активно публиковали вакансии.

Начальники технических проектов подразделения компании являются «мини-руководителями», которым дают два года на защиту своей идеи. В дальнейшем идея либо может воплотиться в продукт, который пойдет в продажу, либо для продолжения разработки может поступить в другие подразделения FB, которому также принадлежат Oculus VR, WhatsApp и Instagram.