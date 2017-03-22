Uber запустил в Москве функцию заказа автомобилей с детским креслом UberKIDS, сообщила компания. Впервые в России этот сервис был запущен в ноябре 2016 года в Ростове-на-Дону.

Стоимость поездки рассчитывается по стандартным тарифам UberX с дополнительной оплатой в размере 100 рублей, которая не зависит от длительности и маршрута поездки. У основных конкурентов Uber на российском рынке перевозок, Яндекс.Такси и Gett, уже есть опции по предоставлению детских автокресел. В Москве у Яндекс.Такси такая услуга стоит 100 рублей, а у Gett — 200 рублей.

Uber до недавнего времени не предоставляла детских кресел в Москве, но и у конкурентов компании часто по факту не оказывалось машин с детским креслом, хотя возможность их заказа сервисы декларировали. В Uber не назвали точное число автомобилей, оборудованных детскими креслами, по словам представителя компании, в Москве с UberKIDS работают «тысячи водителей».