Google разрешил скачивать предварительную версию Android O (окончательная сборка появится в третьем квартале 2017). Будущая операционная система установит автоматические ограничения на фоновую активность приложений. Даже плохо написанные приложения, за счёт автоматической остановки, больше не смогут потреблять значительное количество запасённой аккумулятором энергии, ресурсов процессора или оперативной памяти. Похожие ограничения операционной системы известны разработчикам приложений под iOS. Apple препятствует бесконтрольной многозадачности на своих мобильных устройствах. Лишь после проверки Apple разрешает работу в фоне некоторым программам — например музыкальным плеерам, но вовсе не всем, кто этого захотел (так живое радио Facebook работает «в фоне» в своей Android версии и не работает «в фоне» на iPhone).

«В фоне» традиционно работают вирусы, приложения для связи, например мессенджеры, соцсети (продукты самого Google не достигли больших успехов в этих двух областях), плееры и «радиоприёмники». Ещё один, относительно новый вид программ, это виртуальные ассистенты. Например «Помощник Яндекса» — это ассистент, который периодически и самостоятельно выдаёт рекомендации с учётом геолокационных данных, времени и контекста: «Утром приложение подскажет погоду и сообщит, через сколько на остановку приедет ваш автобус […] Вечером — посоветует хороший фильм из тех, что сейчас идут в кино».

Теоретически уже в 2017 году разработчики android-приложений столкнутся с запретом на «фоновое» выполнение. Интересно, что с точки зрения потребителей большого смысла в новых версиях операционных систем нет. Большинство Android-устройств в руках пользователей работают на достаточно старых версиях операционной системы. На момент публикации доля версии «KitKat» (или 4.4, она появилась 31 октября 2013 года) — 20,8%, «Lollipop» — 32,5%, «Marshmallow» (вышла 28 мая 2015 года) — 31.3%. Свежей версией Android 7 «Nougat», появившейся в августе 2016 года, оснащены лишь 2,8% устройств. Даже морально устаревшие разновидности Android 2012—2013 годов имеют больше активных пользователей, чем самая актуальная версия операционной системы на рынке.