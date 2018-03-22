Входящий в Mail.ru Group сервис доставки еды Delivery Club тестирует новое направление бизнеса — вендинговые автоматы с готовой едой. Партнером выступит компания Mamafood в 2018 году в бизнес-центрах будет она установит более 500 таких аппаратов.

Mamafood в 2017 году привлекла $600 тыс. от частных инвесторов, среди которых волгоградский предприниматель Павел Егорочкин, предприниматели Михаил и Александр Исмагиловы из Петербурга, и немецкой Famaga Capital GmbH. В ближайшие месяцы проект планирует привлечь еще $1 млн, а всего в 2018 году — $3 млн.

В Delivery Club, не раскрывают объем инвестиций в направление. В планах проекта на 2018 год установка 500 кулинарных киосков в Москве с меню из завтраков, горячих блюд, супов, салатов и десертов.