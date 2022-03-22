Еще одна компания из экосистемы «Сбера» может прекратить свое существование. VK и Сбербанк ищут покупателя сервиса доставки готовой еды в Москве «Кухня на районе», который принадлежит их совместному предприятию «O2O Холдинг». На сервис есть несколько потенциальных претендентов. В том числе владельцы «Кухни на районе» пытались договориться о его продаже «Яндексу», говорит од ин из источников. По словам другого источника, собственник «не дает сервису увеличивать число заказов, чтобы не умножать убытки».

Также «О2О Холдинг» может и вовсе закрыть проект «Кухня на районе» «в связи с оптимизацией бизнес-направлений холдингов». Выручка «Кухни на районе» за 2020 год составляла 2,38 млрд руб., чистый убыток — 1,27 млрд руб. Помимо достаточно очевидного желания Сбербанка максимально сократить расходы на содержание экосистемы, «Кухня на районе» уступает позиции более сильным конкурентам, таким как, например, «ВкусВилл», который активно развивает dark kitchen. 11 марта неожиданно для всех было объявлено о закрытии внешне довольно успешного «Систимобил». Как потом объявили сотрудникам, Сбербанк просто больше не может себе позволить «сжигать» деньги в стартапах.