Совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас» Эдуард Бендерский запустит собственную платформу для организации онлайн-торгов произведениями искусства и предметами коллекционирования. Проект получил название «АртСреда» и позиционирует себя как первая российская ArtTech-платформа. Она должна объединить аукционные дома, галеристов, художников, коллекционеров и «обычных людей, интересующихся покупкой предметов искусства». Создатели «АртСреды» рассчитывают, что объем продаж пользователей площадки в горизонте трех лет может превысить 1 млрд руб. ежегодно. Помимо художественных произведений и предметов коллекционирования, в «АртСреде» будут проводиться аукционы драгоценных камней, бриллиантов и коллекционных вин. Кроме торгов на базе платформы в виртуальном формате будут организовываться бесплатные вернисажи художников. Также в разработке находятся инструменты аналитики арт-рынка, услуги по оценке предметов искусств и собственный сервис доставки.

Платформа уже заключила соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Адамас» и виноторговой компанией Simple. Представитель Simple подтвердил факт соглашения и отметил, что группа компаний «рассматривает варианты сотрудничества с учетом специфики российского законодательства». В рамках соглашения Simple Group планирует предлагать коллекционерам «интересные и эксклюзивные лоты категории «Fine&Rare». «Мировой опыт показывает востребованность таких проектов», — уточнили в компании. По словам Эдуарда Бендерского, «растущий российский рынок искусств давно требовал создания единой платформы для взаимодействия всех участников». Ситуация обострилась, когда зарубежные площадки исключили возможность участия в торгах с российских IP-адресов.