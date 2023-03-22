Представители Wildberries неоднократно заявляли, что на площадке работает около 840 тысяч селлеров. Я попросил друзей из SalesFinder выгрузить количество реально торгующих на WB продавцов. Получилось что за февраль 2023го у Wildberries - 284 847 селлеров размещают товары. Эти же расчеты подтверждает Tinkoff Data. У 219 554 продавца есть хотя бы 1 продажа за февраль.
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