Сколько на самом деле селлеров на Wildberries, и сколько из них что-то продают


Представители Wildberries неоднократно заявляли, что на площадке работает около 840 тысяч селлеров. Я попросил друзей из SalesFinder выгрузить количество реально торгующих на WB продавцов. Получилось что за февраль 2023го у Wildberries - 284 847 селлеров размещают товары. Эти же расчеты подтверждает Tinkoff Data. У 219 554 продавца есть хотя бы 1 продажа за февраль.

Брехня Wildberries: Сколько селлеров на маркетплейсе и сколько они зарабатывают на самом деле? — Торговля на vc.ru

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