Вакансию заместителя гендиректора российского представительства China Telecom нашла редакция "Телекоммуналки". От него требуется:

Первое представительство компании в Москве открылось в 2012 году, второе – в 2019 во Владивостоке.

На его открытии были обозначены направления развития: умные дома и города, цифровизация предприятий, городское управление, консалтинг, промышленный интернет, транзит трафика, региональное развитие. Упоминалось отдельно развитие русского Дальнего Востока, экспансия по направлениям B2O (региональные операторы), B2B (энтерпрайзы), B2G.

С учетом того, что ищется человек под развитие, явно China Telecom видит возможности роста там, где его не могут позволить местные игроки. Например, в части транзита трафика - пропускная способность в сторону ЕС в разы больше, чем в азиатском направлении.