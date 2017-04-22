Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: «М.Видео» открыли конкурента Яндекс.Маркету; Viber запустит e-commerce в России; Amazon получила патент о пошиве одежды на заказ; главный налоговик попросил «привязать» домены магазинов к конкретным людям и ООО; смартфоны победили десктоп.

«М.Видео» открыли конкурента Яндекс.Маркету — маркетплейс без « серых» товаров « Goods»

«Убийц Iphone» мы уже видели, и вот дожили до «конкурента Яндекс.Маркета». Очень сильное заявление от М.Видео, но отступать некуда — Goods запущен. Завоевать долю у Маркета, работающего с 20 000 партнёрами, только за счёт более низкой комиссии и логистики с нуля — сверхзадача. Во-первых, в вопросах логистики Яндекс заручился поддержкой Почты России, а значит способен доставить туда, где о существовании М.Видео даже не слышали. Во-вторых, трафик для Goods придётся закупать у того же Яндекса. Если бы М.Видео продавал партнёрам собственную аудиторию и логистику на выгодных условиях — смысла для продавцов идти на площадку было бы больше. Хочется пожелать коллегам удачи, потому что оторвать проект от земли будет непросто, взлететь — тем более.

Viber запустит e-commerce в России уже в этом году

В маркетплейс на платформе мессенджера я верю больше, чем в «Goods» М.Видео или любой новый десктопный маркетплейс. Ожидается, что к 2020 году электронная коммерция почти на 50% перейдёт в mobile-сегмент, поэтому Viber движется в правильную сторону. Сегодня очевидно, что большинству компаний разрабатывать собственное приложение нет смысла — удержаться на 1−2 экране практически нереально, так что даже Techсrunch называет AppStore «кладбищем приложений». В контексте мессенджеры могут стать новыми браузерами, как это сделал WeСhat в Китае.

Но меня волнует другое. Может ли изначально «социальный» сервис создать полноценный функционал для онлайн-ритейла? Какие задачи он закроет? Сам Джамела Агауа (CEO Viber) отводит e-commerce платформе лишь 3-е место в списке приоритетов, на первых двух — вовлечение пользователей, конфиденциальность и безопасность. Возможно, решение будет успешно работать в сфере услуг — бронирование, записать в салоны красоты и так далее, но полноценно реализовывать задач ритейла — это не бизнес Viber. На мой взгляд, проще организовать шоу в торговом центре, чем реконструировать концертный зал в полноценный «магазин».

Amazon получила патент на склады с функцией быстрого пошива одежды на заказ

E-commerce отправляется на поиски маржинальности. И Amazon выбрал не самый заурядный и лёгкий путь — торговля одеждой сложный и переменчивый бизнес, а её пошив тем более. Ральф Лорен — самый богатый дизайнер США закрывает 25% магазинов и сокращает 1000 сотрудников. И это не единственный пример метаморфоз спроса на рынке одежде. Судя по исследованиям Google, подрастающее поколение «Z», вообще крайне равнодушно к одежде и фанатеет от кроссовок. Получится ли Amazon предугадывать спрос и создавать востребованные коллекции? Или компания станет посредником между брендами и покупателями? Неясно, но очень интересно!

Главный налоговик попросил «привязать» домены магазинов к конкретным людям и ООО

В России около 45 000 онлайн-магазинов, из них около 300 более менее крупных, остальные — малый бизнес. «Привязать домены магазинов к конкретным людям, чтобы все было прозрачно» — замечательная идея, но 54-ФЗ и закон о товарных агрегаторах уже ставят эту категорию онлайн-ритейлеров в не самое завидное положение. Зарегулировать — дело нехитрое, но не лучше ли дать рынку подрасти и окрепнуть? E-commerce в России составляет около 4% от оборота всего ритейла. В общем, не стоит торопится закручивать гайки, учитывая, что вопрос отношений государства с трансграничной торговлей доля по-прежнему остаётся открытым. AliExpress, планирующий продавать товары в кредит и в рассрочку, претендует на ещё большую долю локального рынка.

РАЭК: Смартфоны победили десктоп , а мобильная экономика — сельское хозяйство РФ

В России смартфоны победили десктоп, а значит m-commerce победит электронную торговлю. В Британии и Японии — это уже произошло, значит и нам ждать осталось недолго. РАЭК в предвкушении даже придумали специальный термин — «мобильная экономика». Для крупного e-commerce этот тренд вряд ли стал открытием. У Wildberries доля заказов, сделанных с мобильных устройств, составила 44%, а прирост заказов в 2016 году — 97%. Но для большинства этот переход будет болезненным. Мобильная экосистема — это другой мир, где лидерство не за браузерам и сайтам. Придётся по-новому взглянуть на взаимодействие с пользователями и на подход к траффику, научиться укрощать чат-ботов и продавать в социальных сетях и мессенджерах.